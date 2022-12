15 dieux nordiques les plus emblématiques

Dans la mythologie nordique, les dieux sont nombreux. Parmi les plus célèbres, il est possible de citer Odin, Thor, Loki, Frigg, etc.

1. Odin

Illustration du Dieu Odin ans la mythologie nordique Crédit : Istock

Le dieu Odin est le chef d’Asgard dans la mythologie nordique. Toutefois, il n’en est pas le créateur. Lors de la création de l’espèce humaine, Odin a eu la responsabilité de donner vie à Ask (homme) et Embla (femme). Les deux autres dieux, Vili et Ve, fils de Bor, ont créé les capacités de compréhension ainsi que de mouvement.

Dans la mythologie nordique, les dieux sont des hommes dotés d’un pouvoir et d’une force phénoménale. Selon l’histoire racontée par Snorri Sturluson (historien islandais), Odin était un grand guerrier ayant conduit son peuple en Scandinavie pour quitter Troie. Odin est en effet devenu le dieu de Tyr dans la mythologie nordique, dans la pratique et dans le culte religieux.

2. La déesse nordique Frigg

Illustration de Frigg. Crédit : Istock

Frigg est la déesse d’Asgard, l’épouse d’Odin. Elle est également la reine des Ases. Frigg est considérée comme la déesse de la fertilité, de la maternité, du foyer, des arts domestiques, de l’amour et du mariage. Toutefois, certaines de ses attributions sont accordées à une autre déesse appelée Freya.

Dans la mythologie nordique, Frigg a un rôle essentiel au sein de la grande famille. Elle entoure son mari Odin et ses enfants.

Certains experts de la mythologie scandinave pensent que la déesse Frigg provient d’une déesse germanique. Même si aucune hypothèse concrète n’est confirmée, les similitudes entre Frigg et cette déesse s’avèrent nombreuses.

3. Balder

Des guerriers vikings Crédit : IgorIgorevich

Balder, Baldr ou Baldur est le fils d’Odin et de Frigg, c’est le dieu de la lumière et de l’amour. Il est connu pour sa sagesse, sa capacité à s’exprimer avec aisance et sa gentillesse. Blader est le mari de Nana (considérée comme la déesse de la joie). Ils ont un fils appelé Forseti. Ce fils de Balder est le dieu de l’ordre ainsi que des lois.

Balder habite dans le Breidablikk. Cette demeure est conçue avec de métaux précieux. Baldr régnait sur les runes.

Le « maléfique », le « faux » et le « mal » n’ont pas de place dans le royaume de Baldr. Il est également réputé pour son talent de magicien.

4. Loki

Statut de Loki Crédit : Istock

Dans la mythologie nordique, Loki figure parmi les dieux Ases. Il est en effet le dieu du mensonge, de la discorde, de la malice et de la tromperie. Il est originaire de la terre des géants, Jotunheim. Symbolisé par un serpent dans la mythologie des Vikings, Loki vit à Asgard.

Loki a épousé Sigyn et est devenu le père de nombreux monstres comme Jörmungand (un serpent), Hel (déesse du monde des morts) et Fenrir (un loup).

Loki a causé de nombreux ennuis aux dieux ainsi qu’aux mortels. Intelligent, il use de la ruse et change régulièrement de forme. Peu apprécié dans le royaume d’Asgard, Loki a vécu aux côtés d’Odin, le dieu des dieux, et de Thor.

5. Thor

Le Mjöllnir, marteau de Thor Crédit : Wirestock

Dieu des Ases, Thor est le fils d’Odin et de Jord. Il est considéré comme le dieu du tonnerre et de la force dans la mythologie scandinave. Thor porte aussi le nom de Donner ou Donar.

Thor avait une voix puissante et un visage orné d’une longue barbe rousse. Ce noble guerrier est infatigable. Il s’agit du premier ennemi des géants. Il est aussi rude que simple.

Thor porte toujours un marteau appelé Mjöllnir. Il portait également des gants de fer et une ceinture magique servant à doubler sa force.

Protecteur des couples mariés, Thor est aussi le dieu des noces.

6. Freya/freyja

Illustration dessinée à la main de Freya La déesse nordique de l’amour et de la beauté. Crédit : Istock

Illustration de déesse Freya Crédit : Devina Permata

Cette sœur jumelle de Freyr est la déesse vanes de la fertilité et de la terre. Elle est également la divinité féminine de l’amour et de la beauté. Freyja dispose d’un collier magique, le Brisingamen. Elle porte également une peau d’épervier lui permettant de voyager dans les neuf mondes. Freyja utilise un chariot tiré par deux grands chats pour son déplacement.

Elle est considérée comme la fille de Njord ainsi que de Freyr. Certains textes racontent toutefois que Freyja est issue de Skadi ou Nerthus.

Cette divinité féminine de la mythologie nordique viking porte plusieurs noms: Gefn, Mardoll, Syr, Horn, Vanabrudh et Vanadis.

7. Freyr

Illustration du dieu de l’agriculture, Frey Crédit : xochicalco

Fils de Njörd et de sa sœur, il est le jumeau de Freyja. Freyr fait partie des dieux de la mythologie nordique viking de Vanes avant de devenir un dieu du royaume des Ases.

Freyr est un otage échangé en guise de paix lors du conflit qui oppose Ases et Vanes. À l’origine, il est le mari de sa propre sœur. Ensuite, ils ont tous les deux vécu avec les divinités des Ases et ont abandonné certaines pratiques incestueuses de Vanes.

Freyr est le dieu de la fertilité, de la lumière et du soleil. Il est également la divinité de l’agriculture et de la pluie.

Freyr est le plus fort et le plus courageux des divinités de Vanes. Il est considéré comme un chef de guerre lorsque les dieux se mettent au combat.

8. Heimdall

Illustration du dieu Heimdall Crédit : Devina Permata

Heimdall, Heimdalr ou Hallinskidi est l’Ase blanc qui surveille les frontières de l’Asgard. Il est fils d’Odin. Il est considéré comme le dieu du feu, du soleil, du ciel et de la lumière. Son cheval est connu sous le nom de Gulltopp.

De jour comme de nuit, Heimdall a la capacité de voir très loin. Ses oreilles peuvent attendre la poussée de l’herbe, etc.

Pour mieux surveiller l’entrée à Asgard, Heimdall habite dans le château de ciel, Himinbjorg. Son rôle principal est de lancer l’alerte au cas où un ennemi s’approche pour conquérir Asgard. En effet, il souffle dans un cor, le Gjallarhorn.

9. Bragi

Photo d’une harpe Crédit : izanbar

Fils d’Odin et de Frigg, Bragi est le dieu de la poésie, de l’éloquence et des scandales. Il est considéré comme un Ase avec une longue barbe.

Bragi a appris ses qualités aux humains en utilisant l’hydromel ainsi que la poésie. Il joue de la harpe et chante agréablement.

En dehors de Snorri, l’existence de Bragi est peu attestée. Il figure parmi les Ases invités au banquet d’AEgir.

Bragi apparaît dans le Grimnismal, l’Eiriksmal et le Hakonrmal. Dans ces trois textes, il fait référence au Bragi Boddason, un scalde, plutôt qu’au dieu.

10. Fenrir

Un symbole de Fenrir et de Vegvisir Crédit : Kirill Veretennikov

Enfant de Loki et de la géante Angrboda, Fenrir est un loup monstrueux. Les Ases l’ont élevé à Asgard lors de sa jeunesse.

Au fil du temps, Fenrir devient de plus en plus fort et agressif. Parmi les dieux, seul Tyr a osé le nourrir.

Les dieux ont décidé d’enchaîner Fenrir, mais il a cassé la chaîne (Loeding). Ils ont également créé un deuxième lien, Dromi. Rien ne peut résister à la force de Fenrir.

11. Hel

Une mascotte de la déesse Hel Crédit : FANDSrabutan

Hel est la fille de Loki et de la géante Angrboda. Elle est donc la sœur de Fenrir et de Jormungand, le serpent de Midgard. Régnant sur les neuf mondes, elle a une apparence sinistre.

Les dieux ont envoyé Hel loin des territoires divins lorsqu’ils ont appris que la prophétie touchait les enfants de Loki. En effet, Hel devient la déesse du royaume des morts et du monde inférieur. Elle vit dans un manoir appelé Eliudnir qui se trouve dans un royaume baptisé Niflheim. Le Fallanda Foradb protège l’entrée de son palais situé dans le monde souterrain (au nord).

12. Vidar

Illustration du dieu scandinave Odin Crédit : YMFargon

Vidar est le fils d’Odin et de Grid ou Gridr. Cette dernière est la géante ayant informé Thor du piège que Geirröd et Loki ont préparé contre lui. Elle lui a prêté ses armes.

Dans les mythes des Vikings, Vidar est le dieu de la revanche et du silence. Il est également le dieu le plus fort après Thor. Très indépendant, il mène une vie libre et calme dans une solitude complète. Son palais, Vidi, est localisé dans une grande forêt d’Asgard.

Lors du Ragnarök, Fenrir a tué le père de Vidar. La mort d’Odin a déclenché sa colère. Il a ainsi affronté le loup à mains nues.

Le nom Vidar lui a été attribué, car il déchire le mal en deux. Il sort toujours gagnant à chaque bataille. Il est ainsi devenu l’un des grands dieux dans le monde du renouveau.

13. Tyr

Illustration du dieu germanique Tyr Crédit : Devina Permata

Avatar de Tiwaz; Tyr est un dieu germanique de la justice, du ciel et de la guerre. Les écrivains romains ont associé ce dieu à Mars. Il a hérité une partie du pouvoir d’Odin.

Tyr tient un rôle majeur dans la religion germanique continentale. Odin a progressivement usurpé son rôle. D’après Snorri, Garm a tué Tyr au Ragnarök.

14. Vali

Illustration de Thor, Freyja, Loki et Odin Crédit : Katerina Koniukhova

Fils d’Odin et de Rindr, Vali est né pour venger la mort de Balder. Selon la mythologie nordique, Odin a violé Rindr et a donné naissance à Vali.

Vali est un guerrier audacieux et un tireur d’élite. Ayant grandi rapidement, en une nuit, il atteint l’âge adulte. Dans la mythologie nordique, les associations entre Vidar et Vali sont fréquentes.

15. Sif

Illustration de la déesse Sif Crédit : Devina Permata

Sif est l’épouse de Thor. Elle a une chevelure longue et dorée. L’histoire de cette déesse est moins connue. Ses cheveux d’or ont été volés. Loki a ainsi demandé aux nains d’en fabriquer pour Sif. Ils ont également conçu les célèbres armes d’Odin, de Thor et de Freyr.

D’après la Prose Edda, Loki a volé les cheveux de Sif lorsqu’elle dormait.