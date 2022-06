Cette ingénieure en électricité de 26 ans est devenue la première femme mexicaine à aller dans l'espace

Pour la toute première fois, une jeune femme mexicaine est allée dans l’espace. Âgée de 26 ans, elle est l’une des plus jeunes femmes au monde à avoir fait ce voyage incroyable.

Katya Echazarreta est une jeune femme de 26 ans originaire du Mexique. Elle a récemment obtenu son baccalauréat en génie électrique et suit actuellement une maîtrise à l’université. Ancienne stagiaire à la NASA, Katya a déjà travaillé sur cinq missions avec l’agence spatiale.

« Quand je voulais entreprendre quelque chose, tout le monde autour de moi, ma famille, mes amis et mes enseignants, me répétaient la même chose : ''Ce n’est pas pour toi'' », a confié Katya.

Crédit photo : @katvoltage

La jeune femme a décidé de leur prouver le contraire en participant à un voyage extraordinaire. Katya a été choisie parmi 7 000 personnes de plus de 100 pays pour participer à un voyage dans l’espace.

Ce projet a pu être possible grâce à l’organisation à but non lucratif Space for Humanity. Katya était accompagnée de cinq autres personnes, et le lancement de la fusée a eu lieu dans l’ouest du Texas.

Crédit photo : @katvoltage

La première femme mexicaine à voyager dans l’espace

Grâce à ce voyage, Katya est devenue la première femme mexicaine à aller dans l’espace, et l’une des plus jeunes femmes au monde. Sur 600 personnes, moins de 80 femmes et moins d’une trentaine de personnes noires, autochtones ou latines ont voyagé dans l’espace.

« Je veux dédier ce vol dans l’espace à mon pays et à toute la communauté latino-américaine, a déclaré Katya. Mon souhait est que vous voyiez cette mission, que vous croyiez en vous, et sachiez que vous pouvez être le prochain. »

Crédit photo : Katya Echazarreta

Tous les membres du voyage ont embarqué dans la fusée New Shepard, construite par Blue Origin, la société aérospatiale de Jeff Bezos. Grâce à cette fusée, Katya a pu se rendre dans l’espace en cinq minutes et a pu découvrir l’apesanteur. Ce vol touristique de 10 minutes s’est conclu par un saut en parachute dans le désert.