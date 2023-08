“C'est la première fois que l'on voit une roche aussi bizarre” : la NASA fait une étonnante découverte sur Mars

Détectée en avril 2023 par le Rover Curiosity sur la planète Mars, cette roche “bizarre” a de quoi intriguer les experts. On vous en dit plus.

Décidément, la planète Mars est pleine de surprise. En avril dernier, le célèbre rover Curiosity, un engin mobile déposé sur Mars il y a près de 10 ans pour explorer la planète, a fait une étonnante découverte.



Crédit : IStock

Comme le rapporte le média Gentside, l’astromobile serait tombée sur un étrange rocher. C’est au travers des images transmises par le rover Curiosity que la Nasa a pu étudier la forme étonnante de cette roche qui mesure entre 50 et 75 centimètres. Et si ce rocher intrigue autant les spécialistes, c’est notamment à cause des traces de pneus d’engins sur la roche. Bien que celles-ci puissent être dues au passage d’un engin terrestre, les experts n’éliminent pas la possibilité de la présence d’un engin extraterrestre.

Selon la spécialiste en astronomie Nathalie Cabrol, Directrice du Centre Carl Sagan, cette roche est étonnante : “Cela fait vingt ans que j’étudie la planète Mars, et la première fois que je vois une roche aussi bizarre que celle-ci. Je pense qu'elle mesure entre 50 et 75 centimètres de long avec une érosion différentielle et/ou une croissance cristalline”, a-t-elle confié sur la plateforme X, anciennement Twitter.

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL