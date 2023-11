Des scientifiques découvrent le trou noir le plus vieux de tous les temps et il pourrait tout changer

Vous doutiez encore de la taille de la galaxie ? Des scientifiques ont découvert le trou noir le plus vieux du monde et cela remet tout en cause. Explications.

13,2 milliards d'années. C’est l’âge estimé donné par des scientifiques de la NASA concernant le dernier trou noir découvert. Comme le rapporte le média LADbible, des scientifiques auraient récemment fait une incroyable découverte : le plus vieux trou noir jamais analysé par des spécialistes.

Ce trou noir se serait formé 470 millions d'années après le Big Bang. Capté par les rayons X des télescopes, les scientifiques ont estimé que le trou noir avait 13,2 milliards d'années. À noter que selon les scientifiques, l’Univers se serait créé il y a 13,7 milliards d'années.



Crédit photo : iStock

Ce que l’on sait sur ce trou noir

Ce trou noir découvert par la NASA a été nommé UHZ1. D’après les experts, le trou noir est 10 fois plus grand que celui de notre Voie Lactée. Pour rappel, un trou noir est une “grande quantité de matière regroupée dans une très petite zone avec un champ gravitationnel si puissant que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper”.



Crédit photo : NASA

Selon LADbible, il existerait deux variétés de trou noir : le trou noir de masse stellaire et le trou noir supermassive. La différence ? Les trous noirs de masse stellaire “ont une masse de trois à des dizaines de fois supérieure à celle du Soleil et se propagent dans toute notre galaxie, la Voie lactée”, indique la NASA. À l’inverse, le trou noir supermassif pèse entre 100 000 et des milliards de masses solaires et se trouve au centre des grandes galaxies. Dans ce cas présent, UHZ1 est considéré par les experts comme une version supermassive.

Une découverte hallucinante qui pourrait aider les scientifiques à comprendre de manière plus précise comment un trou noir se forme. Bluffant, n'est-ce pas ?



Crédit photo : NASA