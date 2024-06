À 90 ans, il s'envole dans l'espace... plus de 60 ans après avoir été exclu de la mission Apollo 11

Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Après avoir été exclu de la mission Apollo 11 dans les années 1960 suite au décès du président Kennedy, Ed Dwight a finalement pu aller dans l’espace. Le tout, à l’âge de 90 ans.

À 90 ans, Ed Dwight a réalisé l’un de ses plus grands rêves : aller dans l’espace. Tout a commencé en 1953, quand il s’est engagé dans l’Armée de l’air. En 1960, il a été désigné par le président John F. Kennedy en personne pour participer à la mission Apollo et devenir le premier Afro-Américain à voyager dans l’espace.

Ed Dwight a suivi une formation d’astronautes à la NASA, qui n’a pas été facile. Chuck Yeager, le premier pilote à avoir dépassé le mur du son, a demandé à ses collègues de ne plus parler à Ed Dwight et de faire pression sur lui pour qu’il abandonne. L’astronaute a également reçu de nombreux commentaires racistes.

Crédit photo : @gettyarchive / Instagram

Bien qu’il n’ait pas abandonné de son plein gré, Ed Dwight a été contraint de quitter le programme à la suite de l’assassinat de John F. Kennedy. Après avoir été remplacé, il a quitté l’Armée de l’air trois ans plus tard. Il est devenu ingénieur et a travaillé dans la restauration avant de se consacrer à l’art. À 44 ans, il est devenu un sculpteur reconnu en réalisant des œuvres sur l’histoire et les personnalités afro-américaines.

Il va dans l’espace à 90 ans

Finalement, des années plus tard, Ed Dwight a pu réaliser son rêve de jeunesse. En effet, il a effectué son premier vol dans l’espace ce dimanche 19 mai 2024. Âgé de 90 ans, il aura attendu plus de 60 ans pour vivre ce fabuleux moment.

Ed Dwight est parti avec cinq autres personnes à bord d’une fusée de Blue Origin, l’enterprise de tourisme spatial de Jeff Bezos. Ce programme a déjà permis d’envoyer une trentaine de touristes dans l’espace. Bien que le tarif de ce voyage pas comme les autres reste inconnu, les places sont extrêmement chères. Si Ed Dwight a pu graviter 10 minutes dans l’espace, c’est grâce à la participation financière de l’association caritative “Space for Humanity”.

En participant à ce voyage, Ed Dwight a pu réaliser son plus grand rêve et vivre des sensations exceptionnelles et inoubliables.

“Ça valait le coup d’attendre autant de temps”, a-t-il confié.

Désormais, Ed Dwight détient le record de la personne la plus âgée à avoir dépassé la ligne de Karman, la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace.