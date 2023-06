Ce 17 juin, un grand alignement planétaire sera observable dans le ciel

Ce samedi 17 juin aura lieu un immense alignement planétaire qui concerne cinq astres de notre système solaire. Il faudra vous lever avant le soleil pour pouvoir l’observer.

Phénomène assez rare pour être souligné, un nouvel alignement de planètes de grande ampleur va se dérouler en cette fin de semaine de juin 2023, si l’on en croit les informations du site très spécialisé StarWalk.

Crédit photo : StarWalk

En effet, dans la matinée de ce samedi 17 juin, il sera possible d’observer un alignement planétaire qui regroupe Mercure, Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne. Seulement voilà, pour avoir l’opportunité d’assister à ce phénomène céleste, il va falloir vous lever très tôt, bien avant le soleil.

Un alignement planétaire est un phénomène qui se déroule lorsque plusieurs planètes apparaissent dans le ciel terrestre du même côté du Soleil en même temps. En réalité, les planètes ne sont pas véritablement alignées, mais l’impression visuelle que nous livre le phénomène nous permet de voir vraiment des planètes proches les unes des autres dans la même portion du ciel.

Cinq planètes alignées observables le 17 juin

Si vous avez la force de mettre votre réveil alors que la nuit recouvre encore le ciel, soyez prêt à observer cet alignement environ une heure avant le lever de soleil, soit vers 4h45 du matin. Pour cela, il faudra d’abord regarder vers l’est pour repérer l’objet le plus brillant qui ne sera nul autre que la planète Jupiter.

Ensuite, regardez légèrement vers le haut et vers la droite. Ce mouvement des yeux vous permettra de repérer Saturne au-dessus de l’horizon sud-est, plus sombre et plus petite mais visible à l’oeil nu. De son côté, Mercure sera repérable en bas à gauche de Jupiter, à peine au-dessus de l’horizon, entre les horizons est et nord-est.

Crédit photo : StarWalk

Enfin, l’observation des deux dernières planètes sera plus compliquée. Neptune et Uranus sont les deux planètes les plus éloignées de la Terre et vous aurez certainement besoin d’un télescope ou d’une paire de jumelles pour les voir, à moins d’avoir un ciel incroyablement clair et dépourvu de pollution lumineuse. Neptune sera à mi-chemin entre Jupiter et Saturne tandis qu’Uranus sera entre Jupiter et Mercure.

Pour observer cet alignement planétaire, il faudra évidemment que les conditions soient optimales avec une pollution lumineuse très faible, un sacré timing sans faille, d’une vue et d’un ciel dégagés. Sinon, vous pouvez toujours utiliser des applications comme Stellarium Astronomy Software ou Sky Tonight pour vous guider. Celles-ci vous diront où se trouve le phénomène en fonction de votre position.