Ce scorpion géant de la taille d'un labrador a été découvert en Angleterre

Les restes de cet animal étaient exposés au Musée d’histoire naturelle de Londres depuis des décennies. Ce n’est que très récemment que les scientifiques ont découvert qu’il s’agissait d’un scorpion géant.

Un fossile vieux de 415 millions d’années découvert en Angleterre

En 1871, le scientifique anglais Henry Woodward a découvert une espèce préhistorique qu’il croyait d’abord être un crustacé géant ressemblant à un cloporte, indique le site Heritage. Ce fossile d’un mètre de long (soit aussi grand qu’un labrador) possédait également des pinces de 16 centimètres de long.

Prénommé « Praearcturus gigas », le fossile de l’espèce est conservé au Musée d’histoire naturelle de Londres depuis le XIXe siècle. Il est vieux de 415 millions d’années. Durant des années, les scientifiques ont alors cru qu’il s’agissait d’un crustacé sans toutefois déterminer avec précision son espèce. Il faut dire qu’ils n’avaient que des fossiles fragmentés.

Il faudra attendre 2015 pour que les chercheurs comparent ces fossiles avec ceux d’une autre espèce préhistorique découverte au Canada, « Eramoscorpius ».

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Un scorpion géant entre terre et mer

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Les chercheurs ont constaté que les deux espèces présentent une structure triangulaire sur leur céphalothorax. Ce détail a permis au paléontologue Richard J. Howard d’affirmer que « Praearcturus gigas » était en fait un scorpion géant qui vivait durant la période du Dévonien en Angleterre. Et non pas un crustacé comme initialement évoqué.

« Cette similitude démontre sans l’ombre d’un doute que le “Praearcturus” doit être classé comme un scorpion », a déclaré Richard J. Howard.

Cette découverte suggère que les arthropodes prédateurs (les scorpions sont un ordre d’arthropodes) sont apparus plus tôt qu’on ne le pensait. Les scientifiques penchent pour une période où la vie sur Terre n’en était encore qu’à ses balbutiements. En revanche, d’autres arthropodes géants comme les mille-pattes (millipèdes) ou les libellules géantes ont évolué 55 millions d’années plus tard que le « Praearcturus gigas ».

Pour expliquer la taille de ce scorpion géant, les scientifiques évoquent le manque de prédateurs. Reste à savoir si l’animal vivait principalement sur terre ou en milieu aquatique, un détail que les experts ne savent pas encore déterminer.

Les scorpions géants ont encore beaucoup de choses à nous révéler.