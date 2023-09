Un documentaire montre la formation du visage d'un bébé dans l'utérus de sa mère, des images fascinantes et terrifiantes

Un documentaire diffusé sur la BBC a montré une simulation qui permet de découvrir le développement du visage d’un bébé dans le ventre de sa mère. En regardant ces images, les téléspectateurs ont à la fois été terrifiés et fascinés.

Comment se développe-t-il un bébé dans l’utérus de sa mère ? Comment un petit embryon peut-il se former pour avoir un visage et un corps à part entière ? Voici des questions que de nombreuses personnes se posent. Connaître le développement d’un bébé dans l’utérus de sa mère est passionnant et pour cette raison, un documentaire intitulé “Inside the Human Body Creation” a été diffusé à ce sujet sur la BBC.

Dans le documentaire, on peut voir que tout commence avec le philtrum, la petite marque située entre le bas du nez et la lèvre supérieure. Puis, le visage du bébé se développe peu à peu. Deux trous se forment au sommet de sa tête et descendent au fur et à mesure que le nez prend forme.

Le développement du visage d’un bébé

Ainsi, une masse au départ méconnaissable se transforme peu à peu en un visage humain.

“Nous avons pris des données à partir de scans d’un embryon en développement afin que nous puissions vous montrer pour la toute première fois comment nos visages ne se contentent pas de grandir, mais s’assemblent comme un puzzle. Les trois sections principales du puzzle se rejoignent au milieu de votre lèvre supérieure, créant le sillon qu’est votre philtrum. Tout ce processus étonnant, les éléments qui s’assemblent pour produire un visage humain reconnaissable, se déroule dans l’utérus entre deux et trois mois”, a expliqué Michael Mosley, de la BBC.

Crédit photo : BBC

Les téléspectateurs qui ont regardé le documentaire sont restés sous le choc face à ces images et ont exprimé leur terreur sur les réseaux sociaux : “C’est horrifique”, “C’est un visage qui hantera mes rêves”, “J’ai vu beaucoup de choses horribles et j’ai pu vivre avec. Cela, j’aurais aimé ne pas l’avoir vu.”

D’autres ont quant à eux été fascinés par le pouvoir du corps humain : “C’est extraordinaire ! Je trouve fascinant de voir comment le corps humain peut faire de telles choses tout seul.”