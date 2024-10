Cette simulation terrifiante révèle ce qui arriverait à votre corps dans l'espace

Sur YouTube, la chaîne The Infographics Show montre exactement ce qui arriverait à notre corps si nous étions coincés dans l’espace sans combinaison spatiale.

Ce n’est un secret pour personne mais l’espace est un milieu hostile pour le corps humain. Depuis des décennies, nombreux sont les astronautes, protégés par leur combinaison spatiale, à se frotter à la vie dans l’espace à leurs risques et périls.

Mais qu’arriverait-il concrètement si notre corps se retrouvait projeté, sans combinaison spatiale, dans l’espace ? C’est la question sur laquelle s’est penchée la chaîne YouTube The Infographics Show qui a réalisé une simulation de ce scénario quasiment improbable.

Crédit photo : Warner Bros

Si vous vous retrouvez projeté dans l’espace sans combinaison spatiale, votre première réaction pourrait être de retenir votre souffle. Or, c’est une grosse erreur. En effet, si vous retenez votre respiration, l’oxygène contenu dans vos poumons s’évaporerait, ce qui les ferait éclater en quelques secondes.

En réalité, il faudrait expirer le plus possible pour vider vos poumons, vous permettant de survivre jusqu’à deux minutes. Pendant ce temps-là, l’eau contenue dans votre corps commence à se vaporiser en raison de l’absence de pression atmosphérique. Vous commencerez alors à gonfler jusqu’à doubler de taille.

Crédit photo : iStock

Des momies dans l’espace !

Vous serez alors conscient pendant encore 15 secondes environ, jusqu’à ce que l’oxygène contenu dans votre sang s’épuise. Ensuite, l’humidité à l’extérieur de votre corps, comme vos yeux et votre langue, commencera à s’évaporer de manière très violente jusqu’à l’ébullition très intense.

Par ailleurs, si vous vous trouvez dans la ligne directe d’une étoile, vous pouvez vous attendre à un méchant camp de soleil dû au rayonnement solaire non filtré. La température de l’espace étant d’environ -455 degrés Celsius, on pourrait penser que notre cadavre se mettrait à geler instantanément mais les propriétés isolantes de notre peau lui permettraient de rester relativement au chaud pendant un certain temps.

Une fois mort, le corps poursuit une transformation complètement extrême. Les radiations et les températures extrêmes tuent les bactéries qui décomposent habituellement notre corps sur Terre. Ainsi, la perte de liquides et les températures glaciales nous laisseraient dans un état de momification. Le corps pourrait donc être conservé pendant des millions d’années dans l’espace.