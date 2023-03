Le 28 mars, cinq planètes seront alignées aux côtés de la Lune

Autour du 28 mars, un phénomène astronomique sera observable et pas des moindres. Il s’agira de l’alignement de cinq planètes aux côtés de la Lune. On vous explique comment ne pas passer à côté de ce rare événement.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Le 28 mars sera une date marquée par une attraction céleste qu’il ne faudra absolument pas manquer. En effet, selon le site spécialisé Star Walk, cinq planètes seront exceptionnellement alignées aux côtés de la Lune, lors de la tombée de la nuit.

Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars seront réunies dans un quadrant de 50 degrés, aux côtés de la Lune, ce qui donnera l’impression d’un alignement de ces planètes depuis la Terre.

Crédit photo : iStock

L’alignement planétaire correspond au fait que plusieurs planètes se rapprochent d’un côté du Soleil, au même moment. S’il s’agit d’un phénomène courant, c’est surtout le fait d’en observer cinq en même temps qui est rare.

Comment observer l’alignement des cinq planètes ?

Un phénomène qui sera plus facilement observable peu de temps après le coucher du soleil, dans la soirée du 28 mars, même si l’événement débutera quelques jours avant et finira quelques jours après.

Pour observer cet alignement planétaire, il est conseillé évidemment de s’éloigner de toute pollution lumineuse et espérer que le ciel nocturne soit dégagé. Situés dans la constellation des Poisson, Jupiter et Mercure seront les deux planètes les plus brillantes près de l’horizon.

Crédit photo : iStock

Un peu plus haut dans le ciel, dans la constellation du Bélier, c’est Vénus qui brillera tandis qu’Uranus, à proximité, nécessitera des jumelles ou un télescope pour être observable. Enfin, la planète Mars rejoindra l’alignement encore plus haut dans le ciel, près du premier quartier de Lune dans la constellation des Gémeaux.

Pour vous aider un peu plus, des applications comme Sky Tonight ou Sky Safari vous donneront la possibilité d’identifier plus facilement les planètes.