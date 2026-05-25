Une étoile va bientôt exploser et brillera plus fort qu'une pleine Lune... en plein jour

Bételgeuse, l’une des plus grosses étoiles présentes dans le ciel, pourrait bientôt exploser. Un phénomène spectaculaire à ne pas manquer.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les étoiles ne sont pas éternelles. En effet, elles ont un cycle de vie : elles naissent et meurent après avoir vécu des millions d'années. Les étoiles sont composées d'atomes d'hydrogène qui fusionnent et forment de l'hélium, ce qui leur permet de rester dans l'atmosphère et de briller. Mais quand elles arrivent à la fin de leur vie, les étoiles perdent peu à peu leur l'hélium et sont de moins en moins brillantes.

Quand elles arrivent à la fin de leur vie, certaines étoiles peuvent exploser. C'est le cas des étoiles les plus massives, qui deviennent des supernovas. Lorsque l’étoile meurt, elle crée une gigantesque explosion qui s’accompagne d’une augmentation impressionnante de sa luminosité.

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Ce phénomène rare pourrait bientôt se produire dans le ciel. En effet, l’étoile du nom de Bételgeuse pourrait arriver en fin de vie. Cette étoile mille fois plus grande que le Soleil est l’une des plus brillantes du ciel. Il s’agit de la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d’Orion, reconnaissable à sa couleur rouge, ce qui la rend généralement facile à repérer à l’oeil nu.

Une étoile visible en plein jour

Quand cette étoile va mourir, elle va exploser et libérer une énorme quantité d’énergie. Les jours suivant l’explosion, elle va diffuser une lumière très forte qui devrait être visible depuis la Terre. À la manière de cette supernova qui pourrait illuminer le ciel en plein jour, Bételgeuse pourrait briller encore plus fort qu’une pleine Lune.

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Pour le moment, les scientifiques ne parviennent pas à prévoir la date de l’explosion de l’étoile avec exactitude. Cependant, en 2019, les astronomes ont décelé les prémices d’une potentielle explosion.

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L’étoile perd en luminosité

À cette date, Bételgeuse a connu une perte soudaine de sa luminosité. Selon le site spécialisé Starwalk, sa luminosité a chuté de 40%, ce qui pourrait être un signe annonciateur de son explosion, d’autaut plus que l’on remarque souvent des baisses de la luminosité de l’étoile.

Bien que les estimations des scientifiques restent incertaines, il se pourrait que l’étoile meure durant les 100 prochaines années. Si c’est le cas, ce spectacle promet d’être saisissant puisque l’étoile sera particulièrement visible dans le ciel. En attendant d’avoir la chance d’admirer une supernova, ne manquez pas l’éclipse solaire en août prochain, qui sera visible depuis la France.