Des scientifiques réveillent une créature congelée depuis 24 000 ans... elle commence à se reproduire

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Photo du rotifère bdelloïde

En Russie, des scientifiques ont réveillé un animal congelé depuis 24 000 ans. Une prouesse fascinante… d’autant que la créature a commencé à se reproduire.

Les espèces disparues continuent de fasciner les spécialistes. Une entreprise américaine est ainsi parvenue à ressusciter des loups géants éteints depuis 10 000 ans, tandis que des chercheurs tentent de faire renaître le mammouth laineux.

Un mammouth laineux Crédit Photo : iStock

En Russie, plus précisément en Sibérie, des scientifiques ont eux aussi réalisé un exploit en réanimant une créature congelée depuis 24 000 ans.

Depuis son réveil, le spécimen semble parfaitement adapté à son environnement et s’est même reproduit.

Un animal âgé de 24 000 ans réveillé par des scientifiques

Le 7 juin 2021, une équipe de scientifiques russes a annoncé dans la revue spécialisée Current Biology avoir réveillé un minuscule animal microscopique : le rotifère bdelloïde, rapporte RSE Magazine.

Mesurant à peine 0,5 mm, l’organisme a été découvert dans le pergélisol sibérien, un immense sol gelé depuis des milliers d’années qui abrite des restes préhistoriques.

Pergélisol sibérienCrédit Photo : iStock

Cette découverte pose des questions sur les « mécanismes utilisés par l’animal multicellulaire pour supporter cette longue période de repos », indiquait à l’époque à l’AFP Stas Malavin, co-auteur de l’article.

« Notre rapport est la preuve la plus solide à ce jour que les animaux multicellulaires pourraient supporter des dizaines de milliers d’années en cryptobiose, un état où le métabolisme est presque complètement à l’arrêt », a poursuivi le chercheur de l’Institut des problèmes physico-chimiques et biologiques du sol, à Pouchtchino (Russie).

Photo du rotifère bdelloïdeCrédit Photo : Michael Plewka / AFP

La suite après cette vidéo

Le spécimen a commencé à se reproduire

Une fois extrait, le rotifère bdelloïde a été décongelé en laboratoire sous la surveillance étroite des scientifiques.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’animal était en pleine forme après son dégel. S’il a pu être cloné et reprendre une activité biologique normale, il a surtout surpris en se reproduisant seul par parthénogenèse.

La parthénogenèse est un mode de reproduction sans fécondation, où un individu peut se reproduire sans partenaire.

Photo du rotifère bdelloïdeCrédit Photo : Michael Plewka / AFP

« Nous pouvons nous servir de cet organisme comme d’un modèle pour étudier la survie à la congélation et à la dessication dans ce groupe, et le comparer à d’autres animaux résistants comme les tardigrades, les nématodes, etc. », a ajouté Stas Malavin.

Une belle avancée !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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