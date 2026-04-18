Des scientifiques découvrent une étrange lumière verte à 385 mètres de profondeur au Japon

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Lumière verte

Lors d’une expédition dans une grotte au Japon, des scientifiques ont été témoins d’un phénomène impressionnant.

Une belle surprise !

En mai 2024, une équipe de scientifiques japonais a fait une découverte remarquable au large de l’île Minamidaito, dans le Pacifique occidental, à environ 360 km à l’est d’Okinawa.

Dans un réseau de grottes sous-marines, les chercheurs ont observé une lumière verte émanant d’un corail encore inconnu, rapporte le magazine spécialisé Science & Vie.

Corallizoanthus aureusCrédit Photo : Hiroki Kise et al. Royal Society Open Science

Une trouvaille inédite à 385 m de profondeur

Comme le précisent nos confrères, cette expédition a été menée par la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) dans le cadre de la mission du projet D-ARK.

Pour les besoins de cette mission, un robot sous-marin télécommandé a été envoyé dans les tréfonds des cavités. À 385 mètres de profondeur, le véhicule a mis au jour des colonies de coraux rares.

Sur celles-ci vivait un zoanthaire, un organisme marin proche des coraux et des anémones de mer, jusqu’ici inconnu, Corallizoanthus aureus, dont les polypes se sont illuminés en vert au contact de la pièce de l’engin, détaille le site.

La suite après cette vidéo

Corallizoanthus aureusCrédit Photo : Hiroki Kise et al. Royal Society Open Science

De son côté, le magazine britannique Discover Wildlife précise que ce phénomène ne correspond pas à une émission continue de lumière.

En effet, l’organisme n’émet aucune lueur spontanée : sa réaction n’apparait qu’en réponse à des stimulation mécaniques ou chimiques.

« Une sorte d’alarme »

Selon les experts, cette espèce présente un pic lumineux autour de 515 nanomètres, correspondant à un vert pur, avec une intensité maximale observée dans ses tissus vivants.

« Les chercheurs pensent que cette bioluminescence pourrait agir comme une sorte d’alarme : lorsqu’un prédateur attaque les coraux, la lumière attirerait d’autres prédateurs plus grands, ce qui ferait fuir le premier », souligne Discover Wildlife.

Corallizoanthus aureusCrédit Photo : iStock

Cet être vivant se distingue aussi par son apparence, avec 24 à 26 tentacules, une caractéristique qui facilite son identification. À noter que cette espèce marine n’a été repérée que sur des coraux du genre Pleurocorallium, explique Science & Vie.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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