Des scientifiques découvrent une étrange lumière verte à 385 mètres de profondeur au Japon

Lors d’une expédition dans une grotte au Japon, des scientifiques ont été témoins d’un phénomène impressionnant.

Une belle surprise !

En mai 2024, une équipe de scientifiques japonais a fait une découverte remarquable au large de l’île Minamidaito, dans le Pacifique occidental, à environ 360 km à l’est d’Okinawa.

Dans un réseau de grottes sous-marines, les chercheurs ont observé une lumière verte émanant d’un corail encore inconnu, rapporte le magazine spécialisé Science & Vie.

Crédit Photo : Hiroki Kise et al. Royal Society Open Science

Une trouvaille inédite à 385 m de profondeur

Comme le précisent nos confrères, cette expédition a été menée par la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) dans le cadre de la mission du projet D-ARK.

Pour les besoins de cette mission, un robot sous-marin télécommandé a été envoyé dans les tréfonds des cavités. À 385 mètres de profondeur, le véhicule a mis au jour des colonies de coraux rares.

Sur celles-ci vivait un zoanthaire, un organisme marin proche des coraux et des anémones de mer, jusqu’ici inconnu, Corallizoanthus aureus, dont les polypes se sont illuminés en vert au contact de la pièce de l’engin, détaille le site.

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Crédit Photo : Hiroki Kise et al. Royal Society Open Science

De son côté, le magazine britannique Discover Wildlife précise que ce phénomène ne correspond pas à une émission continue de lumière.

En effet, l’organisme n’émet aucune lueur spontanée : sa réaction n’apparait qu’en réponse à des stimulation mécaniques ou chimiques.

« Une sorte d’alarme »

Selon les experts, cette espèce présente un pic lumineux autour de 515 nanomètres, correspondant à un vert pur, avec une intensité maximale observée dans ses tissus vivants.

« Les chercheurs pensent que cette bioluminescence pourrait agir comme une sorte d’alarme : lorsqu’un prédateur attaque les coraux, la lumière attirerait d’autres prédateurs plus grands, ce qui ferait fuir le premier », souligne Discover Wildlife.

Crédit Photo : iStock

Cet être vivant se distingue aussi par son apparence, avec 24 à 26 tentacules, une caractéristique qui facilite son identification. À noter que cette espèce marine n’a été repérée que sur des coraux du genre Pleurocorallium, explique Science & Vie.