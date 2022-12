Géminides : la pluie de météorites sera visible dans le ciel de France dans la nuit de mardi à mercredi

Vous pourrez observer la pluie de météores des Géminides dans la nuit du mardi 13 décembre au mercredi 14 décembre, dans le ciel. Si le temps et les conditions s’y prêtent, vous pourrez assister à un magnifique spectacle.

Comme chaque année en décembre depuis sa première observation en 1861, la pluie des Géminides va illuminer le ciel. Il s’agit d'une pluie de météores, semblable à celles des Perséides en été, qui tombe sur nous depuis le 24 novembre dernier.

C’est dans la nuit du 13 au 14 décembre que la pluie d’étoiles filantes devrait cependant atteindre son pic. Une occasion idéale de pouvoir l’observer dans le ciel de France. Pour cela, il faudra par contre se lever aux aurores.

Une pluie de météores dans la nuit du 13 au 14 décembre

La Nasa conseille en effet de lever les yeux au ciel après 4 heures du matin, et vers l’Est plus précisément. Pour observer la pluie de météores dans les meilleures conditions, éloignez-vous si possible de toute pollution lumineuse et habituez vos yeux à l’obscurité.

D’après les scientifiques, la pluie de météores des Géminides semble provenir de l’astéroïde Phaéton découvert en 1983. C’est depuis sa découverte que le lien avec les Géminides a pu être établi par les scientifiques, puisque l’astéroïde en est à l’origine.

La Terre est en effet proche de l’orbite de l’astéroïde Phaéton, qui passe lui-même près du Soleil. Si vous préférez observer ce beau phénomène au chaud, vous pouvez aussi le suivre en direct sur le live de la Nasa.