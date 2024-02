La NASA inquiétée par des «tremblements de Lune», un phénomène qui pourrait avoir de lourdes conséquences

Tout comme nous connaissons les tremblements de Terre, il existe des tremblements de Lune. Cependant, cette activité sismique découverte par la NASA n’est pas sans conséquence car elle pourrait compromettre notre futur.

La Lune est un astre qui fascine de plus en plus. De futures missions spatiales sont envisagées par la NASA dans le but de retourner sur la Lune pour y créer des zones habitables pour l’Homme. Cependant, un phénomène naturel pourrait bouleverser les plans des scientifiques.

Au fil des années, le noyau de la Lune se refroidit et rétrécit, ce qui modifie la surface de l’astre. Durant ces deux derniers millions d’années, la circonférence de la Lune a réduit d’environ 45 mètres. Les conséquences sont visibles : des sortes de plissures se créent à la surface de la Lune et l’activité sismique est plus intense.

“À mesure qu’elle refroidit, la Lune rétrécit, le volume intérieur change et la croûte doit s’adapter à ce changement. Il s’agit d’une contraction globale à laquelle contribuent également les forces de marée sur la Terre. La surface de la Lune étant fragile, cette traction génère des fissures, que les géologues appellent des failles”, a expliqué le scientifique Thomas R. Watters.

Des séismes sur la Lune inquiètent la NASA

Pour étudier ce phénomène, l’agence spatiale américaine a financé une étude sur le sujet. En menant des recherches, les scientifiques ont découvert une importante activité sismique dans la zone située près du pôle Sud de la Lune. Tout comme il existe des tremblements de Terre, on décèle également des tremblements de Lune qui peuvent durer plusieurs heures et engendrer des glissements de terrain. Jusqu’à présent, le séisme le plus important enregistré sur la Lune présentait une magnitude de 5,0 sur l’échelle de Richter. Cependant, comme la gravité est moins forte sur la Lune, ces secousses sont plus intenses et un faible mouvement du sol pourrait vous faire perdre pied facilement.

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a donc de l’activité sur la Lune, et cette dernière inquiète la NASA pour une bonne raison. Les tremblements de Lune pourraient perturber les futures missions spatiales. Alors que l’intérêt pour les missions lunaires grandit de jour en jour, la vigilance est de mise.

“La distribution globale des nouvelles failles, leur potentiel d’activité et le risque de formation de nouvelles failles dues à la contraction en cours de l’astre devraient être pris en compte lors de la planification de l’emplacement et de la stabilité des avant-postes permanents sur la Lune”, a affirmé Thomas R. Watters.

Si les prochaines missions programmées par la NASA ne devraient pas être affectées par cette activité sismique, les scientifiques devront tenir compte de ces tremblements s’ils souhaitent créer des bases habitées sur la Lune. Cet astre pourrait donc ne pas être aussi bien adapté à l’Homme que ce que l’on croyait.