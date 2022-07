Le télescope James Webb aurait trouvé la galaxie la plus lointaine jamais observée

Alors qu’il y a quelques jours on découvrait les images les plus puissantes et précises de l’univers, le télescope James Webb aurait fait une autre découverte. Explications.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les passionnés d’astronomie. Le télescope James Webb, envoyé par la NASA, aurait potentiellement trouvé la galaxie la plus lointaine jamais observée jusqu’ici. Oui, vous avez bien lu.

Selon une étude menée par Rohan Naidu du Centre d’astrophysique de Harvard - auteur de premiers travaux sur les données envoyées par James Webb - la galaxie GLASS-z13 aurait été découverte. Cette galaxie apparaît sur les images 300 millions d’années après le Big Bang. Un record de distance selon les scientifiques.

“Zoom in on GLASS-z13 in JWST NIRCam (Naidu et al. 2022). Image: Pascal Oesch (University of Geneva & Cosmic Dawn Center, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen). Raw data: T. Treu (UCLA) and GLASS-JWST. NASA/CSA/ESA/STScI“ pic.twitter.com/Oe1fbxhjj6 — Rohan Naidu (@Rohan_Naidu) July 21, 2022

“GLASS-z13 in JWST NIRCam (Naidu et al. 2022). Image composite: Gabriel Brammer (Cosmic Dawn Center, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen). Raw data: T. Treu (UCLA) and GLASS-JWST." pic.twitter.com/lNI9w3M5eg — Rohan Naidu (@Rohan_Naidu) July 21, 2022

Pour rappel, l'une des missions principales du télescope James Webb, est d’observer les premières galaxies formées après le Big Bang. Des galaxies survenues il y a environ 13,8 milliards d’années.

Comme le rapporte le média Le Monde, “voir loin revient à remonter dans le temps” en astronomie. “La lumière du Soleil met huit minutes à nous parvenir, et nous le voyons donc tel qu’il était il y a huit minutes. En regardant le plus loin possible, on peut ainsi voir des objets tels qu’il y a des milliards d’années. La lumière de cette galaxie a été émise il y a 13,5 milliards d’années.”. Raison pour laquelle les images de la galaxie GLASS-z13 nous apparaissent comme il y a des milliards d’années.

Une étude prometteuse

Cette étude n’a pour l’instant pas encore été vérifiée par des pairs. Toutefois, ses résultats sont très prometteurs et de nombreux astronomes estiment déjà une belle avancée. Sur Twitter, on pouvait ainsi lire : “Les records en astronomie chancellent déjà. Oui, j’ai tendance à n’applaudir que face à des résultats scientifiques vérifiés par les pairs. Mais ceci est très prometteur !”, a précisé Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA chargé de la science. Une chose est sûre, les images sont déjà bluffantes.

JWST has potentially smashed records, spotting a galaxy which existed when the universe was a mere 300 million years old! The light from GLASS-z13 took 13.4 billion years to hit us, but the distance between us is now 33 billion light years due to the expansion of the universe! pic.twitter.com/5AcOBwHuO1 — Dr. James O'Donoghue (@physicsJ) July 20, 2022

Une découverte qui intervient quelques jours seulement après la diffusion des images les plus bluffantes de l’univers dévoilées par le télescope James Webb. Alors que le télescope a une durée de vie prévue de 20 ans dans l’espace, il faudra s’attendre à assister à de merveilleuses découvertes.



Crédit : Nasa/JamesWebb



Crédit : Nasa



Crédit : Nasa/JamesWebb