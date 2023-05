Un message extraterrestre envoyé depuis Mars, des chercheurs ont besoin de vous pour le traduire

Non, vous ne rêvez pas : l'intégralité de ce titre est véridique, littéralement. En revanche, ne vous attendez pas à de véritables petits hommes verts, puisque c'est bien l'humanité qui est derrière cette transmission codée, appliquée lors d'un exercice particulièrement insolite.

Les extraterrestres alimentent l'imaginaire des hommes depuis toujours et demeurent encore aujourd'hui de la science-fiction pour beaucoup : il faut dire que l'on s'est tous déjà posés la question d'une vie en dehors de la Terre et, malheureusement, il y a statistiquement peu de chance que nous en soyons avertis un jour. Mais après tout, qui sait ?

Dans l'attente de la manifestation d'une vie alien, l'humanité essaie d'imaginer à quoi pourrait bien ressembler sa première rencontre avec un peuple venu d'ailleurs. Et c'est parfaitement sérieux, puisque l'initiative nous vient de l'institut Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI).

https://t.co/Ug3zWFbxkd — A Sign in Space 2023 (@asigninspace) May 24, 2023

"Des visiteurs, venus d'ailleurs"

Composé de chercheurs, mais aussi d'artistes, le SETI vient d'exécuter un programme pour le moins spécial : simuler un message codé extraterrestre, envoyé depuis Mars vers la Terre. Pour ce faire, le groupe s'est servi de l'ExoMars Trace Gas Orbiter, actuellement en orbite autour de la planète rouge : c'est lui qui a émis un signal codé vers nos terres.

Le message a donc été réceptionné par trois observatoires de radioastronomie, lesquels demandent actuellement l'aide de la population pour déchiffrer le message. L'idée de ce projet (d'ailleurs nommé "A Sign in Space"), c'est réellement d'imaginer comment réagirait, et comment se démènerait, les populations locales pour comprendre ce signal.

L'aide de la population requise

Afin de pousser le concept jusqu'au bout, l'artiste qui a codé le message elle-même, Daniela de Paulis, déclare que l'aide de la population est primordiale.

"Recevoir un message d’une civilisation extraterrestre serait une expérience profondément transformatrice pour toute l’humanité. "A Sign in Space" offre l’opportunité sans précédent de répéter concrètement et de se préparer à ce scénario grâce à une collaboration mondiale, favorisant une recherche ouverte de sens dans toutes les cultures et disciplines."

Elle demande donc à toutes et tous - oui, même vous, derrière votre écran - de collaborer pour déchiffrer sa lettre, comme s'il s'agissait d'un vrai contact extraterrestre. Les internautes peuvent donc accéder à ce lien pour s'inscrire à l'étude, ou encore accéder à un serveur Discord pour en discuter avec d'autres curieux. Une initiative que l'on ne voit pas tous les jours !