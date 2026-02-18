Une épave datant du XVIIème siècle réapparaît en plein coeur de Stockholm après la chute brutale du niveau de la mer

Alors que la mer Baltique connaît son plus bas niveau depuis une centaine d’années, une épave datant du XVIIème siècle est réapparue en plein cœur de Stockholm, en Suède.

L’épave était déjà apparue en 2013 mais jamais elle n’avait été aussi visible. L’apparition de ce vestige maritime a été rendue possible par les conditions atmosphériques actuelles dans la région Nordique et notamment en Suède. En effet, la mer Baltique a atteint son plus bas niveau depuis une centaine d’années, selon l’archéologue suédois Jim Hansson :

« Il y a eu une très longue période de haute pression ici, dans la région nordique. L’eau de la mer Baltique a donc été poussée vers la mer Nordique et l’océan Atlantique »

Un pan de l’histoire de la marine suédoise

Ce lundi 16 février, de nombreux visiteurs sont venus admirer ce navire de guerre de 32 mètres, coulé intentionnellement vers 1640. Ce dernier, propriété de la marine suédoise, faisait office de pont reliant les îles de Kastellholmen à Skeppsholmen.

« Nous nous trouvons actuellement au cœur même de la marine suédoise. Et les fondations sont constituées par l’un de ces navires qui a une histoire formidable, mais qui était tombé dans l’oubli jusqu’à présent. La solution a consisté à utiliser la coque elle-même, qui est en chêne, un bois très résistant, plutôt que du bois neuf. Dans la Baltique, il n’y a pas de vers marins qui rongent le bois, qui peut donc durer, comme vous le voyez, 400 ans »

Plusieurs indices ont permis de savoir qu’il s’agissait d’un navire de guerre comme la découverte de boulets de canons, de cordage et de poteries. L’épave n’a pas encore révélé tous ses secrets, puisque les experts n’ont pas encore réussi à identifier son nom.

Cinq épaves sont alignées dans cette même zone pour constituer le pont, toutes datant de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Un programme de recherche baptisé «la flotte perdue» est en cours pour identifier et dater précisément le grand nombre d’épaves de navires militaires suédois plongés au fond de la Baltique.