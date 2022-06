Philippines : à 6 985 sous le niveau de la mer, voici l'épave la plus profonde jamais découverte

Les fonds marins n’ont pas fini de nous livrer leurs trouvailles. Des scientifiques ont découvert l’épave la plus profonde jamais enregistrée au large des côtes des Philippines. Il s’agit d’un destroyer de la marine américaine datant de la Seconde Guerre mondiale.

L'épave du destroyer américain. Crédit : AP/ SIPA

C’est en mer des Philippines, à 6 985 mètres de profondeur (soit 22 916 pieds) que l’épave de l’USS Samuel B. Roberts a été découverte, sur une pente. C’est bien au-delà des limites commerciales standards (il s'agit des exploitations commerciales des ressources minérales des grands fonds marins, explique le site des Nations Unies) fixées à 6000 mètres (soit 19 685 pieds), rappelle le site Geo.

L’épave de l’USS Samuel B. Roberts, plus connue sous son nom populaire de « Sammy B » a été retrouvée coupée en deux. Il faut dire que le destroyer avait livré une sacrée bataille dans le golfe de Leyte en octobre 1944. La bataille de Samar a vu s’opposer la flotte américaine à la flotte japonaise. Lors de cette bataille, la flotte japonaise a subi « sa plus grande perte de navires », rappelle le site phys.org. Tandis que le destroyer américain n’avait pas été épargné par un croiseur lourd japonais et une torpille.

Le destroyer, un vestige du passé

Mer des Philippines. Crédit : aroundtravels.com

Cette terrible bataille de Samar ayant fait rage à l’autre bout du globe avait causé de graves pertes. Après avoir épuisé toutes ses munitions, l’USS Samuel B. Roberts avait finalement sombré dans les profondeurs après avoir reçu le coup fatal du cuirassé de tête Yamato. 89 marins sont morts et 120 d’entre eux ont pu être sauvés (notamment le lieutenant commander Robert W. Copeland) sur les 224 hommes engagés au départ, poursuit le site.

Dans un devoir de mémoire, l’amiral à la retraite et historien de la marine, Samuel J. Cox a rappelé dans un communiqué que « ce site est une tombe de guerre sacrée et sert à rappeler à tous les Américains le coût élevé supporté par les générations précédentes pour la liberté que nous tenons pour acquise aujourd'hui ».

L’épave de l’USS Samuel B. Roberts a été découverte 426 mètres plus profond que la précédente épave la plus profonde découverte jusqu’à maintenant, l’USS Johnston, au même endroit. Pour retrouver l’épave du Samuel B. Roberts, les chercheurs ont utilisé un sonar à balayage latéral le plus profond jamais installé sur un appareil.