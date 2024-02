Le télescope Hubble découvre une planète contenant de l'eau dans son atmosphère

Opérant comme un radar spatial, le télescope Hubble aurait découvert l’existence d’une planète contenant de l’eau dans son atmosphère.

Cette planète répond au nom de GJ 9827 et fait deux fois le diamètre de la Terre. Située à 96 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Poissons, l’étoile GJ 9827 est entourée d’au moins trois exoplanètes découvertes en 2017 par le télescope Kepler. Parmi ces trois exoplanètes, GJ 9827 est la plus grosse et fait le tour de son étoile en seulement 6,201 jours. À sa surface, sa température est estimée proche de 425 degrés Celsius.

Les astronomes ont donc passé plusieurs heures à l’observer, d’abord grâce au spectographe Planet Finder du télescope Magellan II, installé au Chili. Ensuite, ils ont eu recours au télescope Hubble qui a pu enregistrer 11 transits, au moment où la planète passait devant son étoile et que sa lumière est filtrée par l’atmosphère de la planète.

Une planète encore mystérieuse

Les analyses des spectres lumineux ont donc permis aux scientifiques d’identifier la présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère de la planète GJ 9827 : “Jusqu’à présent, nous n’avions pas pu détecter directement l’atmosphère d’une si petite planète. Et nous entrons lentement dans ce régime maintenant”, a expliqué Björn Benneke de l’Université de Montréal.

Crédit photo : iStock

Cependant, il reste quelques mystères à découvrir concernant cette planète, notamment sur son statut. Elle pourrait être une planète semblable à Neptune, avec beaucoup d’hydrogène et d’eau dans son atmosphère. Mais elle pourrait être aussi une “version chaude” de la lune de Jupiter, appelée Europe, qui abrite un océan sous sa croûte gelée.

Pour en avoir le coeur net sur cette question, mais aussi pour en savoir plus sur la formation de la planète, le télescope James Webb sera certainement utilisé par la NASA.