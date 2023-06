Une molécule détectée à 1 350 années-lumière de la Terre dans la nébuleuse d'Orion : elle pourrait bien tout changer

C’est officiel, le télescope James Webb envoyé dans l’espace par la Nasa a fait une nouvelle découverte. Zoom.

Et si la vie en dehors de la surface de la Terre était possible ? Il se pourrait bien que ce soit le cas grâce à la récente découverte du télescope James Webb envoyé dans l’espace par la Nasa.



Crédit photo : IStock

Comme le rapporte le Daily Mail, le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a détecté pour la première fois dans l'espace un nouveau composé de carbone. Et cela constitue la base de toute vie connue et possible.

Cette molécule est connue sous le nom de cation méthyle (CH3+). Elle a été trouvée dans un jeune système stellaire (plusieurs étoiles qui gravitent) à environ 1350 années-lumière de la nébuleuse d'Orion — vous savez, cet énorme nuage de poussière et de gaz où les étoiles se forment ?

Et si cette découverte faite par la NASA est si importante, c’est parce qu’elle pourrait bien en dire plus sur la formation de l’univers et sur la possibilité de vivre dans l’Espace. Rien que ça ! Selon le média britannique, les experts pensent que James Webb mènera, par la suite, à la découverte de plusieurs ou d’une exoplanète hospitalière pour la vie humaine au cours des 25 prochaines années.

Scientists using @NASAWebb have detected a crucial carbon compound in space for the first time. Known as methyl cation (pronounced cat-eye-on), it’s thought to aid in building more complex carbon molecules—the foundation for all known life: https://t.co/QVLCDQjCi8 pic.twitter.com/q9Hy0ZgXbt