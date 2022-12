« L'astéroïde de Noël » va passer près de la Terre ce jeudi et vous pourrez l'observer au télescope

De ce jeudi 15 décembre jusqu’au 19 décembre, les amateurs d’astronomie sont invités par l’ESA à observer un astéroïde qui va passer près de la Terre. L’objectif : en apprendre plus sur ces gros rochers qui naviguent dans l’espace.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Ce jeudi 15 décembre, un astéroïde va passer à proximité de la Terre. Le rocher se déplacera à 686 000 km de notre planète, soit environ deux fois la distance entre la Lune et la Terre.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Agence spatiale européenne (ESA) a renommé ce rocher « l’astéroïde de Noël ». Grand de 140 mètres, cet astéroïde a été découvert en septembre 2015 et répond au nom scientifique « 2015 RN35 ».

Un astéroïde sans danger pour la Terre

Si cet événement peut faire penser au film Don’t Look Up, pas de panique : cet astéroïde ne représente aucun danger pour la Terre et ne frappera pas notre planète au cours des 100 prochaines années. Cependant, les scientifiques ne possèdent que très peu d’informations sur ce gros rocher.

Pour cette raison, l’ESA a fait appel à tous les amateurs d’astronomie qui souhaiteraient observer l’astéroïde avec leurs télescopes. En effet, il est possible de voir l’astéroïde de Noël avec un télescope de 30 cm au minimum dès ce jeudi 15 décembre.

« Les observateurs de l’hémisphère sud obtiendront la meilleure vue lors de l’approche maximale de l’astéroïde, mais l’Europe aura sa chance au cours des jours suivants, jusqu’au 19 décembre prochain », a déclaré l’ESA.

Comment observer l’astéroïde ?

Pour observer l’astéroïde, l’ESA a mis en ligne des outils destinés aux astronomes professionnels et amateurs, et accessibles à toute personne intéressée par les astéroïdes. Ces outils permettront aux scientifiques en herbe de trouver l’astéroïde de Noël. Un outil de planification prendra en compte plusieurs variables comme la position relative du Soleil, de la Lune et de la galaxie, le mouvement du ciel, la densité des étoiles et leur visibilité, ainsi que les limites du télescope utilisé.

« Nous utilisons ces outils tous les jours pour planifier nos observations, pour visualiser les approches d’astéroïdes et pour nous aider à comprendre et à expliquer les diverses populations d’astéroïdes dans le système solaire et le risque auquel nous sommes confrontés. Nous voulons que ces outils soient aussi utiles au reste du monde qu’ils le sont pour nous, car la défense planétaire est un effort mondial », a déclaré Juan-Luis Cano, responsable du système d’information au Near-Earth Object Coordination Centre de l’ESA.

Avec les observations de la population, l’ESA espère en apprendre plus sur cet astéroïde et sur la composition et la trajectoire d’autres rochers qui pourraient être dangereux à l’avenir.

« On ne sait pas de quoi cet astéroïde est fait, ni quelle est sa taille exacte, ni s’il tourne sur son axe, ni même si son orbite est bien comprise », a déclaré l’ESA.

Si vous réussissez à trouver l’astéroïde de Noël dans le ciel, vous pouvez partager vos observations sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ESAChristmasAsteroid.