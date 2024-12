Ces images révèlent que l'Antarctique devient verte de végétation et ce n'est pas une bonne nouvelle

Dans une étude publiée au sein de la revue Nature, des chercheurs ont exposé des images de l’Antarctique qui semble se reverdir ces dernières années. Si la végétation serait une excellente nouvelle presque partout sur la planète, ce n’est pas le cas pour le “continent blanc”.

Le réchauffement climatique n’est pas un phénomène nouveau et il faut parfois avoir un regard sur plusieurs décennies pour s’en rendre compte. C’est ce que réalise le programme Landsat, un programme spatial d’observation de la Terre destiné à des fins civiles émanant de la NASA.

Dans une étude publiée par Nature le 4 octobre dernier, des scientifiques britanniques révèlent que les zones de végétation se sont multipliées par 14 sur la péninsule antarctique, entre 1986 et 2021.

Crédit photo : Nature

En outre, le taux de verdissement est beaucoup plus élevé au cours des cinq dernières années couvertes par l’étude. Selon l’étude, des plantes dites “pionnières” ont poussé afin de préparer le terrain pour la prochaine génération d’espèces, qui pourraient être invasives.

Une végétation potentiellement nuisible qui s'accélère

La péninsule antarctique constitue la pointe septentrionale du continent blanc, dépassant le cercle polaire. La végétation s’y étendait, en 1986, sur 0,9 kilomètre carré alors qu'elle a progressé jusqu'à 12 km carré en 2021. Entre 2016 et 2021, il y a eu 0,424 km carré par an en plus, contre 0, 317 km carré par an entre 1986 et 2016.

Crédit photo : Nature

Ce verdissement accéléré pourrait être lié à la diminution de la couverture de glace de mer, causée par le changement climatique où le temps est plus humide et plus chaud. La glace de mer était, jusque là, la barrière naturelle contre l’arrivée de nouvelles espèces.

Parmi les plantes qui y poussent, on trouve notamment des mousses, une plante pionnière qui colonise généralement en premier un milieu nu. En effet, les mousses contribuent à transformer la roche mère en sol fertile.

Crédit photo : iStock

À ce rythme, de nouvelles espèces végétales naîtront sur le sol de l’Antarctique, faisant apparaître des espèces considérées comme invasives par les chercheurs. Une autre étude, parue dans Global Change Biology au mois d’août dernier, avait révélé que des radeaux de plastique et d’algue pourraient apporter des espèces invasives sur le continent blanc.