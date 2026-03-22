Un enfant de 10 ans découvre une dent de mégalodon vieille de plusieurs millions d'années

Direction les États-Unis, où un garçon de dix ans a découvert une dent géante ayant appartenu à un monstre préhistorique.

Du haut de ses 10 ans, Jaxon Hinton, un élève de CM2, vient de réaliser son rêve.

Il a en effet mis au jour une dent de requin préhistorique en excellent état, datant d’environ 18 millions d’années, rapporte le magazine People.

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Un fossile exceptionnel

Depuis son plus jeune âge, Jaxon passe ses week-ends à scruter le rivage sablonneux de la baie de Chesapeake, (Maryland, États-Unis), dans l’espoir d’y dénicher des vestiges du passé.

Début mars 2026, ses efforts ont finalement porté leurs fruits lors d’une sortie avec son père.

Le garçon explorait le littoral le comté de Calvert lorsqu’il a aperçu un fragment de vertèbre. Encouragé par cette trouvailles, il a poursuivi ses recherches, convaincu que d’autres fossiles pouvaient s’y cacher.

« J’ai trouvé un morceau de vertèbre et mon père m’a dit : ‘’C'est bon signe. Continue à chercher dans cette zone’’. Alors j’ai continué et j’ai remarqué la racine de celle-ci », a raconté le petit bonhomme à Fox 5.

À sa plus grande surprise, il venait de déterrer une énorme dent de mégalodon d’environ 10 centimètres de long, provenant de l’un des prédateurs les plus redoutables ayant jamais peuplé les océans.

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Si sa taille impressionne, c’est surtout son état de conservation qui rend cette découverte exceptionnelle.

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Une dent de mégalodon rare

Interrogé par la chaîne de télévision, Stephen Godfrey, conservateur en paléontologie au Calvert Marine Museum, estime que la dent est particulièrement rare au regard de sa préservation.

Bien que des dents de requins fossilisées soient régulièrement découvertes le long du littoral du Maryland, les experts soulignent que des spécimens de cette taille et dans un tel état sont beaucoup plus rares.

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Le spécialiste indique que la dent remonte à environ 18 millions d’années. Selon lui, ce vestige est un rappel saisissant de l’époque où les mégalodons régnaient sur les mers anciennes.

« C’est un requin tellement emblématique. C’est, à mon avis, le macro-prédateur le plus impressionnant ayant jamais existé ». (Stephen Godfrey)

Pour Jaxon, cette découverte marque une étape importante dans un loisir devenu une véritable expérience de complicité avec son père. Le jeune collectionneur espère désormais mettre la main sur une dent mesurant environ 12,5 centimètres.

Un beau programme !