Un monstre marin géant d'une espèce inconnue découvert en Allemagne, il est doté d'un cou incroyablement long

Ce n’est que cinquante ans plus tard que des paléontologues ont examiné le fossile quasiment complet d’un reptile marin découvert en Allemagne.

Cela faisait près de cinquante ans que le fossile SMNS 51945 dormait dans les collections du musée de Stuttgart. Découvert en 1978, il avait été conservé depuis avant de tomber dans les oubliettes.

« Il s’agit d’un squelette presque complet et articulé qui conserve même des restes fossilisés de tissus mous », explique en vidéo Sven Sachs, principal auteur de l'étude, dans la revue PeerJ Life & Environment.

Ce squelette est celui d’un reptile marin trouvé dans les schistes de Posidonia, en Allemagne. Il est âgé de 183 millions d'années et aurait été identifié comme étant celui d'un plésiosaure. Son espèce est inconnue mais a été baptisée Plesionectes longicollum. En revanche, on sait que les plésiosaures vivaient dans les mers et océans durant le Jurassique et le Crétacé.

Un spécimen aux caractéristiques uniques

Crédit photo : spyder24/ iStock

Les plésiosaures ont vécu à la même époque que les dinosaures et se sont tous les deux éteints il y a 66 millions d’années, rappelle le site Sciences et Avenir. Depuis sa disparition, aucune créature semblable au plésiosaure n’a existé.

Le plésiosaure se caractérise par son long cou et ses quatre membres-nageoires. Comme l’explique le paléontologue Sven Sachs, le plésiosaure compte 41 vertèbres cervicales articulées, 20 à 21 vertèbres dorsales, 39 vertèbres caudales, 4 vertèbres pectorales et deux vertèbres sacrées. Seule la tête reste incomplète. Même si le Plesionectes longicollum est issu des plésiosauroïdes à long cou, il présente certaines caractéristiques uniques. De ce fait, une nouvelle espèce a été créée :

« On trouve chez lui des épines neurales basses à l’arrière du cou et dans la région pectorale, ainsi que des sutures neurapophysaires en V dans toutes les vertèbres cervicales et pectorales », explique le paléontologue.

Crédit photo : Paleontology and Evolutionary Science

Par ailleurs, le spécimen trouvé n’est pas un adulte. Malgré tout, sa taille est plus grande que celle des plésiosaures découverts dans cette région. Cette découverte tardive montre l’importance d’examiner plus rapidement les collections laissées à l’abandon depuis plusieurs décennies.