Un masque d'or vieux de 3000 ans découvert dans des tombes royales en Chine

Un masque d’or a été déterré par les archéologues en Chine centrale. Il s’agirait du premier objet du genre datant de la dynastie Shang (également appelée dynastie Yin).

Crédit : Weibo via South China Morning Post

Dans le district de Shangcheng, à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, un masque a été découvert au beau milieu des tombes royales, a annoncé l'administration nationale chinoise du patrimoine culturel, vendredi 16 septembre.

Selon les premières constatations, il s’agit d’un masque d’or qui a pu être identifié comme datant de la dynastie Shang ayant gouverné la Chine de 1570 à 1045 av. J.-C.

Cette découverte marquante fait suite à celle d’un autre masque en or déterré dans le site archéologique de Sanxingdui, dans la province du Sichuan, en automne 2021. Cette trouvaille est considérée comme l’un des plus importantes du XXIème siècle. L’estimation de ce premier masque découvert daterait de 4800 ans, à l’époque du Royaume de Shu.

Des objets en bronze découverts dans les tombes royales

Artefact en bronze découvert sur le site de Sanxingdui, en 2021? Crédit : Chongqing Government

Fait intéressant, comme le souligne le site Artnews, le Royaume de Shu et la dynastie Shang ont coexisté. Sur les lieux du site archéologique de Sanxingdui, des artefacts en or et en bronze avaient été découverts.

Le masque d’or découvert il y a quelques jours à Shangcheng est différent de celui découvert il y a un an maintenant : il couvre entièrement la figure.

D’autre part, comme l’indique le directeur de l'Institut de recherche municipal de Zhengzhou sur les reliques culturelles et l'archéologie, Gu Wanfa, pour le média South China Morning Post, d’autres objets ont été mis au jour. Des pièces de monnaie en coquillage ou des armes en bronze et en jade ont été retrouvées, ainsi que des feuilles d’or et des plaques de turquoise dans les tombes.

Mais un mystère demeure toujours, le masque d’or retrouvé a-t-il été conçu localement ou a-t-il été acquis via un échange commercial ?