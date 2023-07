Un «pénis de Titan» de près de deux mètres en France, un spectacle rare

Il y a des plantes qui intriguent et le "pénis de Titan" en est définitivement une. Non seulement son nom suscite la curiosité, mais l'intérêt même de cette fleur est absolument dément : on vous explique tout, image à l'appui.

L'Arum Titan, une fleur absolument incroyable

La botanique est un royaume considérable qui n'a clairement pas fini de nous surprendre : les capacités d'adaptation de la nature sont tout bonnement incroyables et souvent, celle-ci nous livre des créations végétales hors-du-commun. Si l'on devait mettre une plante dans la catégorie des fleurs les plus originales du monde, l'Arum Titan aurait clairement sa place.

Le mot "original" n'est peut-être même pas assez fort puisque l'on parle là d'une fleur extrêmement rare, parmi les plus uniques du monde et qui nous vient directement des forêts tropicales de Sumatra, où elle est menacée par la déforestation : l'une d'entre elles a été ramenée en France et elle vient justement de fleurir, ce mardi 11 juillet, dans le jardin botanique de Villers-lès-Nancy. Un spectacle que l'on ne peut observer que tous les… vingt ans.

La floraison de l’Arum titan aura lieu ce soir !

Ouverture exceptionnelle des serres tropicales jusque minuit.



Informations pratiques :

Tarifs d’entrée dans les serres tropicales

Serres tropicales ouvertes jusque minuit (uniquement ce soir)

Dernier billet vendu : 23h30 pic.twitter.com/zllPtIZ9Lr — Jardin botanique Nancy (@JardinBotaNancy) July 11, 2023

20 ans d'attente pour un spectacle de deux jours seulement

C'est effectivement la grande particularité d'Arum Titan, dont la masse et la verticalité imposantes lui valent le surnom de "pénis de Titan" : sa floraison ne dure de 48 heures environ, moment où elle s'ouvre donc pour dégager une puissante odeur… de viande avariée. Dans la nature, rien n'est laissée au hasard et de charmant parfum sert en réalité à attirer les insectes pollinisateurs.

Durant ses deux jours de floraison, cette plante de deux mètres de haut (!) s'est alors donné en spectacle auprès de plus de 6000 visiteurs. "Ce sont des années et des années d’attente pour à peine quelques heures. Ça fait 30 ans que l’on cultive cette plante. Maintenant, elle va attendre 20 ans avant de refleurir", déclare le directeur du jardin botanique Frédéric Pautz.

Un show végétal singulier qui s'est déjà produit en France, mais à de rares occasions : seulement cinq fois depuis 1878 !