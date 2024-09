Un photographe réussit à immortaliser une comète et une galaxie sur un cliché unique au monde

Greg Meyer, astrophotographe, a récemment pris le cliché de sa vie : en seulement 1 heure, il a réussi à immortaliser une comète et une galaxie sur la même image. Un exploit.

Greg Meyer est un photographe passionné d’astronomie. Cependant, il se heurte à un problème quand il prend des clichés : il n’est pas toujours évident de prendre le ciel en photo. Habituellement, les caméras arrivent à capturer un seul objet céleste dans le ciel car leur objectif se concentre sur une seule source de lumière.

Crédit photo : iStock

Cependant, le 25 août dernier, Greg Meyer a réalisé un exploit. Il a réussi à photographier une comète et une galaxie sur le même cliché, et en très peu de temps. Pour cela, il a utilisé un télescope pilotable à distance.

“Je n’avais qu’une nuit pour prendre cette photo et seulement 1 heure pour le faire”, a précisé le photographe sur son compte Instagram.

Une photo incroyable

En haut de l’image, on remarque la comète 13P/Olbers, un corps céleste que l’on peut voir une seule fois dans sa vie car il a une période orbitale de 69,3 ans. La comète été identifiée quatre fois depuis sa découverte : en 1815, en 1887, en 1956 et cette année. Ainsi, la photographie de Greg Meyer est la quatrième observation de la comète. La prochaine fois qu’il sera possible de voir cet astre sera en 2093.

Crédit photo : @gomanastro / Instagram

En bas de la photographie, on peut voir la galaxie M64 surnommée “l’Oeil Noir”. Elle a été baptisée ainsi car elle possède un épais nuage de poussière qui occulte son noyau. Si cette photographie est si impressionnante, c’est parce que l’objectif a su capter la lumière des deux corps célestes : d’un seul coup d'œil, on voit tout de suite la galaxie et la comète avec précision. Un cliché très rare et précieux pour les amateurs d’astronomie.