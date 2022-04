Une étude scientifique affirme que les bébés détestent les gens moches

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants s'attachent immédiatement à certaines personnes, alors qu’avec d'autres, il suffit d'un simple regard pour qu'ils finissent en crise de larmes ? Grâce à une expérience, des scientifiques semblent avoir trouvé la réponse à cette question, et vous risquez d’être surpris par celle-ci.

Crédit : Juan Encalada

À voir aussi

Cette étude, basée sur l’aspect psychologique des enfants, pourrait expliquer pourquoi ces derniers aiment et font confiance à certaines personnes, ce qui n’est pas du tout le cas avec d’autres. Et vous allez voir que selon la façon dont les enfants réagissent à votre égard, cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. En effet, des chercheurs chinois, auteurs de l’étude publiée dans la prestigieuse revue Frontiers of Psychology, ont « examiné les changements de développement dans les capacités des enfants à porter des jugements de confiance basés sur les visages et la relation entre la perception de la fiabilité d'un enfant et l'attrait de la personne qu’ils voient. »

En d'autres termes, si les enfants vous trouvent attirant, ils vous aiment et vous font confiance. Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe de scientifiques a réuni 101 enfants âgés de 8 à 12 ans, ainsi que 37 étudiants de premier cycle. Ils ont demandé aux participants d'évaluer la fiabilité de 200 visages masculins neutres. Ensuite, les participants ont jugé ces visages pour leur attractivité. Chez les jeunes adultes participant à l'étude, la concordance entre la fiabilité et l'attractivité augmentait avec l'âge. Pour les enfants, en revanche, elle était beaucoup plus constante.

Crédit : Nathan Dumlao

Les enfants se basent sur l’apparence physique

« Ces résultats suggèrent que la capacité de jugement fondé sur les traits du visage se développe tout au long de l'enfance et que, comme les adultes, les enfants peuvent utiliser l'attrait du visage comme un indice heuristique qui signale la fiabilité d'un étranger » peut-on lire dans le rapport d’étude. L'étude montre que les gens utilisent des indices faciaux pour porter un jugement sur le caractère d'une personne, et cette capacité à déduire une personnalité est un élément crucial du fonctionnement et du développement social. En bref, plus vous êtes séduisant, plus vous semblez digne de confiance.

Incroyable, n’est-ce pas ?