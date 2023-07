Du jamais vu : Janus, une mystérieuse étoile à “double visage” découverte par des astronomes

Une étoile récemment découverte possède la particularité d’être composée de deux éléments chimiques bien distincts, chacun occupant une moitié. Une configuration à deux faces qui lui vaut le surnom de Janus, en référence au dieu romain à deux visages.

L’univers a toujours de quoi nous surprendre, même quand on l’observe constamment jour et nuit. Et pourtant, à l’observatoire Palomar du Caltech (California Institute of Technology), situé à San Diego, les astronomes n’en ont pas cru leurs yeux.

Alors qu’ils recherchaient des naines blanches fortement magnétisées, ils ont repéré une étoile fascinante qui se distinguait par ses changements rapides de luminosité.

Crédit photo : K. Miller, Caltech/IPAC

Pour rappel, une étoile se transforme d’abord en “géante rouge” puis son coeur se contracte, faisant d’elle une naine blanche. Une destinée qui sera celle de notre Soleil dans cinq milliards d’années.

La naine blanche repérée par les astronomes californiens n’avait clairement rien à voir avec les autres : “Lorsque je montre les observations aux gens, ils sont stupéfaits”, indique Ilaria Caiazzo, auteure de l’étude publiée dans la revue Nature concernant la découverte de l’étoile.

Des instruments complémentaires ont révélé que l’astre tourne sur son axe toutes les 15 minutes, tandis que sa température est estimée à environ 35 000 degrés Celsius. Puis, l’observatoire W.M. Keck, situé au sommet du mont Mauneka à Hawaï, a révélé le coeur du mystère.

Crédit photo : K. Miller, Caltech/IPAC

Une étoile à deux faces, du jamais vu !

Un spectromètre a permis de découvrir que la naine blanche possède un double visage. Les données ont montré la présence d’hydrogène lorsqu’un côté de l’objet était visible, puis seulement de l’hélium lorsque l’autre côté était visible.

Cette double configuration lui a donc valu d’être nommée Janus, en référence au dieu romain aux deux visages. Désormais, les astronomes s’affairent à expliquer cet étrange phénomène jamais observé auparavant.

Parmi les théories, l’une d’entre elles souligne que la naine blanche s’est retrouvée au moment d’une phase rare de son évolution au moment de son observation.

Crédit photo : K. Miller, Caltech/IPAC

En effet, lorsqu’une naine blanche se forme, les éléments plus lourds descendent vers le coeur quand les éléments plus légers, comme l’hydrogène, flottent à la surface. Puis, avec le refroidissement de l’étoile, les matériaux se mélangent, l’hydrogène se diluant à l’intérieur quand l’hélium prend du volume.

Si une telle théorie se tient, mais reste à vérifier, c’est surtout l’immense différence entre les deux faces de l’étoile qui interroge. Et là, les champs magnétiques pourraient être une réponse : “Les champs magnétiques autour des corps cosmiques ont tendance à être asymétriques, c’est-à-dire qu’ils sont plus forts d’un côté (...) Ils peuvent empêcher le mélange des matériaux.”, explique la chercheuse.

L’autre théorie serait que les champs magnétiques pourraient modifier la pression et la densité des gaz atmosphériques. Un phénomène qui permettrait à un “océan” d’hydrogène de se former là où les champs magnétiques sont les plus forts.

Pour en avoir le coeur net, les astronomes sont désormais à la recherche d’autres blanches naines de type Janus afin de comparer leurs évolutions et apporter une réponse certaine à ce phénomène observé pour la première fois.