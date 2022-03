Voici la personne la plus ennuyeuse au monde et c'est la science qui le dit

Des travaux pour le moins originaux viennent de révéler quel était l’archétype de la personne la plus ennuyeuse du monde.

Ce qu’il y a de bien avec la recherche, c’est qu’elle permet aux enseignants-chercheurs d’étudier à peu près tout et n’importe quoi.

Certains s’engagent même dans des projets atypiques mais néanmoins très sérieux, auxquels le commun des mortels n’aurait jamais osé songer.

C’est notamment le cas à l’Université de l’Essex, située à Colchester dans l’ouest de l’Angleterre, où une équipe de chercheurs, spécialisés dans la science de l’ennui (si, si, ça existe), vient de révéler quel était l’archétype de la personne la plus ennuyeuse au monde.

Et le vainqueur est : un travailleur religieux chargé de la saisie des données, qui vit dans une petite ville et dont le principal hobby est de regarder la télévision.

Une existence trépidante, n’est-ce pas ?

Pour en arriver à établir ce profil de la personne la plus ennuyeuse qui puisse exister, les chercheurs ont examiné plus de 500 personnes à travers cinq expériences.

Leur étude, dont les conclusions ont été publiées dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin, a d’abord révélé que les emplois les plus inintéressants se trouvaient dans les secteurs de l’analyse de données, de la comptabilité, du nettoyage et de la banque.

D’autre part, on apprend que les passe-temps les plus ennuyeux sont la religion, la télévision, l’observation des oiseaux (les passionnés d’ornithologie apprécieront) et fumer des cigarettes.

L’étude démontre également que les personnes ennuyeuses résident majoritairement dans les petites villes, fuyant ainsi les grandes agglomérations.

Selon le Docteur Wijnand Van Tilburg, qui a dirigé ces recherches, les personnes perçues comme ennuyeuses sont généralement détestées et évitées en raison des idées reçues.

« Le fait même que les gens choisissent de les éviter peut entraîner un ostracisme social et accroître leur solitude, ce qui a un impact vraiment négatif sur leur vie », indique ainsi le scientifique.

D’autre part, l’étude a montré que les individus perçus comme ennuyeux étaient susceptibles de véhiculer l’image de personnes incompétentes, ce qui peut bien évidemment engendrer des répercussions sociales et professionnelles.

En détail, voici les cinq métiers les plus ennuyeux, selon l’étude…

- Data Analyst

- Comptable

- Agent du fisc / assureur

- Nettoyeur

- Secteur bancaire

… et les cinq métiers les mieux notés

- Métiers des arts et du spectacle

- Scientifique

- Journaliste

- Professionnel de santé

- Enseignant