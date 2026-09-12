Après avoir versé 8 142 euros d'acompte pour leur mariage, un couple découvre que leur réservation a été annulée

Un couple de Britanniques a porté plainte pour escroquerie après avoir découvert que leur réservation pour leur mariage, dans le Var, a été annulée. Et ce malgré un acompte de 8142 euros.

Ils rêvaient d’un mariage au soleil mais les voilà face à un cauchemar financier ! Beth Sheperd et son fiancé, un couple de Britanniques, ont eu un véritable coup de cœur pour la région varoise lors de leurs vacances au printemps 2025.

C’était donc une évidence pour eux de choisir le Var pour officialiser leur union, réservant alors le château des Costes, dans la commune du Castellet. La réservation est effectuée pour l’été 2027 auprès de la société Laetitia Bataillé Events, gestionnaire de la sublime demeure.

Le 20 mai 2025, le couple concrétise son rêve en versant un acompte de 8 142 euros. Cependant, un an plus tard, les deux futur époux restent sans nouvelles de l’agence d’événementiel alors qu’ils s’affairent à organiser les autres préparatifs.

Crédit photo : Château de Costes

Puis, le 28 mai dernier, ils découvrent le pot aux roses par un mail du responsable commercial du domaine. Aucune réservation ni aucun paiement à leur nom n’ont été effectués et la société Laetitia Bataillé Events n’est plus gestionnaire de l’endroit. Une catastrophe comme le confie Beth à Nice-Matin :

La suite après cette vidéo

« Le vendredi, j’étais avec le traiteur et le dimanche, j’apprenais que le mariage n’existait plus. Je suis écœurée. Ça a été un désastre. »

Un litige entre la société d'évenementiel et le propriétaire du château

C’est la douche froide pour le couple qui n'est évidemment pas seul puisque d’autres futurs mariés rencontrent la même péripétie. Ils sont tous victimes collatérales d’un litige opposant la société d'événementiel et le propriétaire du château.

En effet, Laetitia Bataillé Events exploitait le château sous contrat de gestion avec option d’achat, mais l’entreprise a finalement renoncé à l’achat en raison de plaintes pour nuisances sonores de la part du voisinage. Selon Pascal Bataillé, l’un des gérants de la société, la nouvelle équipe du château des Costes devait assurer les réceptions déjà réservées, tandis que son entreprise devait fournir le matériel en échange des acomptes encaissés.

Le propriétaire du château, Nicolas Illic, conteste, lui, cette version et affirme que Laetitia Bataillé Events avait cessé de payer les loyers depuis le mois d’août 2025 et que ses dirigeants ont subitement « disparu dans la nature ». Il a donc fait saisir 15 000 euros sur leurs comptes par un huissier. La société a été placée en liquidation judiciaire le 28 juillet dernier.

Face à une telle impasse, le couple a déposé plainte pour escroquerie le 2 juillet dernier, espérant récupérer son acompte. Au-delà du dommage financier conséquent, les futurs mariés ont dû revoir toute leur organisation et célébreront finalement leur union à Londres au printemps 2027.