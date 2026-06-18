Deux étudiantes de 20 et 21 ans meurent emportées par la marée alors qu'elles faisaient la sieste sur la plage

Par  | Partager

Harshita Nair et Mahial Sran

Un terrible accident s’est produit sur une plage en Californie : deux jeunes étudiantes d’une vingtaine d’années sont décédées après avoir été emportées par la marée.

Le 10 juin dernier, la plage de Panther Beach, à Santa Cruz, en Californie, a été le théâtre d’un drame.

Harshita Nair, 21 ans, et Mahial Sran, 20 ans, deux étudiantes américaines, sont mortes après avoir été piégées par la marée. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire ?

Un hélicoptère survolant la plageCrédit Photo : CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit Facebook

Surprises par des vagues puissantes

Selon People, les deux amies faisaient la sieste sur le sable lorsqu’elles ont été surprises par l’eau qui montait et emportées par une énorme vague.

De son côté, le New York Post rapporte que cette plage est connue pour être dangereuse, avec de forts courants et des vagues puissantes.

Mahial SranCrédit Photo : Instagram

D’après le journal américain, les jeunes femmes s’étaient installées pour se reposer près de l’entrée surnommée « trou de serrure ».

« Nous pensons que les deux victimes dormaient initialement juste au niveau du trou de serrure, une zone où nous constatons que les gens sont souvent pris au dépourvu », a déclaré le capitaine Kyle Breton, pompier volontaire du comté de Santa Cruz, dans un communiqué.

Harshita NairCrédit Photo : Instagram

La suite après cette vidéo

Plusieurs baigneurs piégés par la marais

Alertés de la situation, huit sauveteurs en mer ont été dépêchés sur les lieux vers 17 heures. Ils ont réussi à sortir Harshita Nair et Mahial Sran de l’eau.

Elles ont ensuite été transportées à l’hôpital dans un état grave. La première est décédée peu après son sauvetage, tandis que la seconde est restée hospitalisée dans un état critique avant de mourir trois jours plus tard, le samedi 13 juin.

Les secouristes pendant leur interventionCrédit Photo : CAL FIRE CZU San Mateo-Santa Cruz Unit Facebook

Pour l’heure, les autorités n'ont pas encore officiellement établi les circonstances exactes de leur décès. Cet incident n’est pas un cas isolé, a indiqué Kyle Breton.

« Sur une portion de plage d’à peine 1,6 kilomètre, nous avons dû mener cinq opérations de sauvetage au cours du mois dernier. À titre de comparaison, nous n’effectuons habituellement que six à huit interventions de sauvetage en mer par an sur cette section de côte », a-t-il expliqué.

Les autorités locales ont rappelé que les conditions en mer étaient particulièrement dangereuses ces dernières semaines, avec une forte houle et des courants imprévisibles.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Dieudonné
Un an de prison ferme requis contre Dieudonné pour « apologie du terrorisme » et « injure »
Capture d'écran d'une vidéo publiée, en septembre 2022, sur le compte Instragam de Luis Felipe Feliciano Egoroff
Drame du saut à l'élastique : un des moniteurs inculpés avait publié une vidéo glaçante avant la mort de l'étudiante de 21 ans
Les trois moniteurs en train de jeter Maria Eduarda Rodrigues de Freitas lors du saut à l'élastique
La caméra de la jeune femme de 21 ans, jetée dans le vide par erreur lors d'un saut à l'élastique, a disparu
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas
Une femme terrifiée a refusé de sauter à l'élastique, juste avant la mort de l'étudiante de 21 ans, jetée dans le vide par erreur
La femme d&eacute;c&eacute;d&eacute;e lors d&#039;une randonn&eacute;e
Une deuxième femme meurt lors d’une randonnée au Brésil, le lendemain du saut à l’élastique fatal