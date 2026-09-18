Un policier profite de l'absence d'un squatteur pour changer la serrure d'une maison et la rendre à ses propriétaires

En Espagne, un homme est entré dans une maison et a changé la serrure pour l’occuper illégalement. Cependant, la police est vite intervenue et a rendu la maison à ses propriétaires.

En Espagne, les propriétaires d’une maison ont pu compter sur l’aide de la police pour récupérer leur logement squatté. En effet, quand un logement est occupé par des squatteurs, les démarches pour les expulser peuvent être très longues, au grand désespoir des propriétaires.

Pour cette raison, certaines personnes prennent des décisions radicales pour faire fuir les occupants, comme cet homme qui s’est installé dans le même logement que les squatteurs avec ses cinq enfants. Cependant, déloger des squatteurs soi-même est illégal et dans certains cas, il arrive que les propriétaires soient arrêtés à la place des squatteurs.

Le squatteur change la serrure

En Espagne, à Alboraia, près de Valence, un cas de squat a été évité par la police. Les propriétaires d’une maison se sont absentés et pendant qu’ils n’étaient pas là, un homme s’est introduit dans la demeure et a changé la serrure par la porte d’entrée. Par chance, il a été vu par les voisins du couple, qui ont prévenu les propriétaires.

Il n’est pas rare de voir des squatteurs changer les serrures d’une maison pour occuper le logement. C’est également ce qu’ont fait ces hommes qui ont investi une maison, changé la serrure et placé un pitbull à l’entrée.

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Un policier rend la maison aux propriétaires

En Espagne, la police locale a été alertée et a mis en oeuvre les grands moyens pour rendre la maison à ses propriétaires. Un policier est entré par l’une des fenêtres de la maison, a pénétré à l’intérieur et a à nouveau changé la serrure.

“Nous avons empêché l’occupation d’une propriété inoccupée lorsque les popriétaires ont remarqué un homme quitter la maison après avoir changé la serrure de la porte. L’un de nos agents a réussi à pénétrer dans la maison et à la restituer à ses propriétaires légitimes”, a précisé la police locale sur sa page Facebook.

Malheureusement, l’individu qui voulait occuper illégalement le logement après avoir changé la serrure n’est pas réapparu et n’a pas pu être identifié par la police.