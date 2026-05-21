Victime d'un malaise, une fillette de 9 ans décède lors d'un cours de sport à l'école

Une enfant de 9 ans est décédée dans son école de l’Essonne, alors qu'elle participait à un cours de sport. Récit.

Un drame a eu lieu ce lundi 18 mai dans l’école René-Descartes de Massy, dans l’Essonne. Une fillette âgée de 9 ans est décédée lors d’une séance de sport. Cette élève de CM1 participait à un atelier de handball avec les autres enfants quand elle a commencé à avoir des difficultés respiratoires.

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L’enfant était asthmatique et avait un PAI (projet d’accueil individualisé), ce qui permettait aux enseignants de la prendre en charge et de lui administrer un traitement en cas de problème. En voyant que la fillette avait des difficultés respiratoires, son professeur lui a donné son traitement, de la Ventoline, une première fois. Cependant, la seconde fois, la jeune fille n’est pas parvenue à inhaler.

“Elle a immédiatement été prise en charge par les enseignants présents et les premiers secours lui ont été prodigués”, a indiqué le rectorat au Parisien.

La fillette n'a pas pu être réanimée

La respiration bloquée, la jeune fille a fait un malaise dans la cour de l’école. Sa mère a été alertée et s’est rendue sur place tandis que son professeur a reçu l’aide de deux autres enseignants, en attendant l’arrivée des secours. Les pompiers et le Samu sont intervenus rapidement pour faire un massage cardiaque à la fillette, dont le cœur s’était arrêté. Un geste qui, on le rappelle, peut sauver des vies, comme le montre l'histoire de cet enfant de 9 ans, réanimé par son enseignante.

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Malheureusement pour la jeune fille, ces gestes de premiers secours n’ont pas suffi et elle est décédée quelques minutes plus tard, comme l’a rapporté l’académie de Versailles.

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Une autopsie va être réalisée

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un tel drame se produit dans un établissement scolaire. En 2024, un enfant de 4 ans est mort mystérieusement pendant qu’il faisait la sieste à l’école.

Des cellules de soutien psychologique ont été mises en place pour les élèves et les adultes de l’établissement. Les membres de l’école ont été auditionnés par la brigade de protection de la famille (BPF).

Une autopsie a été réalisée ce mercredi 20 mai pour déterminer la cause exacte du décès.