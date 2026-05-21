Une fillette de 11 ans s'interpose pour sauver une femme, agressée par son mari dans la rue

En Espagne, une fillette de onze ans a fait preuve d’un sang-froid impressionnant en venant au secours d’une femme victime de violences conjugales.

Du haut de ses onze ans, cette fillette n’a rien à envier aux superhéros : elle est intervenue pour venir en aide à une femme agressée par son compagnon dans la rue.

Une fillette de 11 ans intervient pour sauver une femme agressée

La scène a eu lieu vendredi 15 mai, vers 21 heures, à Valladolid, dans le nord-ouest de l’Espagne, rapportent plusieurs médias locaux, dont El Norte de Castilla.

Alors que la soirée battait son plein dans le quartier de Delicias, une femme a été violemment prise à partie par son partenaire en présence de leur fils de cinq ans.

Violentée, la mère de famille s’est mise à crier, ce qui a alerté la petite fille. Cette dernière rentrait alors chez elle après avoir fait des courses pour sa maman lorsqu’elle a entendu les appels au secours.

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Face à cette situation, la jeune fille a pris son courage à deux mains et s’est interposée pour stopper l’agression. Ce n’est pas tout. Elle a intimé à l’agresseur d’arrêter les coups.

Dans la foulée, elle a sorti son téléphone portable pour contacter les policiers. En attendant leur arrivée, elle est restée accrochée à la victime pour la protéger.

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L’agresseur interpellé par la police

En arrivant sur les lieux, les agents sont tombés sur le couple en train de se disputer devant leur fils et plusieurs témoins présents sur place. De son côté, la fillette était toujours auprès de la jeune femme.

Selon nos confrères espagnols, l’homme a été arrêté par les forces de l’ordre, soupçonné d’avoir agressé sa compagne.

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Si aucune information concernant son incarcération n’a été dévoilée, le suspect pourrait être remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec des mesures conservatoires comme une ordonnance d’éloignement et une interdiction de contact, ou être maintenu en détention provisoire.

Sa compagne bénéficiera désormais d’une protection renforcée.