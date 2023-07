78% des bouteilles d'eau sont contaminées selon une étude, voici comment les reconnaître

Une association a classé les bouteilles d’eau plastiques selon leur teneur en microplastique. Si certaines obtiennent une bonne place, d’autres marques d’eau en bouteille présentent une plus forte concentration de morceaux de plastique.

Crédit photo : fotoblend/ Pixabay

L’eau est vitale pour notre santé. Au robinet ou en bouteille, chacun a sa façon de consommer cet élément important dans notre quotidien.

Sauf que, selon l’origine de l’eau (au robinet ou en bouteille plastique), il existe plus ou moins de risques pour notre santé. L’association Agir pour l’environnement a testé les bouteilles d’eau plastiques du commerce. Le constat est alarmant puisque 78% des bouteilles analysées contiennent des particules de plastique.

Un danger pour notre santé quand on sait que sur une année, nous ingérons en moyenne entre 30 000 et 52 000 morceaux de microplastiques. Ce chiffre peut même grimper à 90 000 lorsque l’eau est consommée en bouteille.

Quelles sont les meilleures bouteilles d’eau à privilégier ?

Crédit photo : derneuemann/ Pixabay

Pour nous aider à mieux choisir notre eau en bouteille et par ricochet, à prendre soin de notre santé, Agir pour l’environnement a dressé une liste des bouteilles d’eau plastiques selon leur teneur en microplastique.

Cette teneur en microplastique s’explique par l’exposition des bouteilles à la chaleur et à la lumière. Dans ces cas-là, et lors d’une exposition prolongée, le plastique de la bouteille se dissout dans l’eau. Voici ce qui explique notamment la présence plus ou moins relevée de microplastique dans notre eau.

L’eau plate Volvic 1L et l’eau plate Source Montclar de Carrefour 1L sont les meilleures bouteilles d’eau du commerce puisqu’elles ne présentent aucune trace de microplastique.

Pour l’eau gazeuse Badoit 1L, 1 particule de microplastique a été trouvée par l'association. L’eau plate d’Evian 1,5L possède aussi une particule alors qu’il y en a 2 dans les bouteilles de 50cl. Pour l’eau gazeuse Perrier fines bulles, ce sont 2 particules de microplastique qui ont été découvertes.

Enfin, les bouteilles d’eau plate de Vittel 1L et d’eau plate Vittel Kids 33cL sont les bouteilles où il y a le plus de microplastique avec respectivement 5 et 40 particules trouvées.