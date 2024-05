“Elle a dormi 40 minutes” : elle court un trail de montagne avec sa fille de 5 mois dans le porte-bébé

En Espagne, Belén Agut, coureuse expérimentée, a fait couler beaucoup d’encre en participant à une course en compagnie de sa fille, âgée de cinq mois, installée dans un porte-bébé ventral.

Est-il judicieux d’emmener son bébé avec soi quand… on participe à une compétition sportive ? C’est toute la question qui suscite un débat en Espagne depuis ce week-end. Ce samedi 4 mai, Belén Agut nous a certainement offert l’une des images sportives de l’année.

Coureuse expérimentée et habituée aux courses de haut niveau, la traileuse a participé à une course avec sa fille Noa, âgée de seulement cinq mois. Pour ce faire, elle a installé son nourrisson dans un porte-bébé ventral. La course était un trail de montagne “Pujada del Marinet”, proche de la ville de Valence, et se déroulait sur une distance sur 15 kilomètres avec 800 mètres de dénivelé.

“Elle adore aller dans les montagnes”

Cependant, ce choix de courir avec son nouveau-né n’a pas été du goût de nombreux internautes, qui ont critiqué la maman de faire subir cela à son bébé. Cependant, la maman a trouvé les arguments pour se défendre, affirmant que tout s’est bien passé pour le duo : “Elle adore aller dans les montagnes. Il nous a fallu trois heures pour faire le course et elle a dormi 40 minutes. Le reste du temps, elle a regardé autour d’elle, elle adore regarder les arbres géants”, confie-t-elle au média spécialisé Runedia.

Crédit photo : Facebook / Belén Agut

Le média précise également que les organisateurs avaient donné leur accord pour que Belén Agut puisse courir avec son bébé. Par ailleurs, l’athlète a affirmé qu’elle a participé à la course sans vraiment la disputer, se plaçant derrière les autres coureurs pour ne pas les gêner et éviter d’éventuelles collisions : “Il est évident que je ne ferais rien qui puisse la mettre en danger”.

Malgré certaines critiques sur les réseaux sociaux, la maman sportive a également reçu de nombreux messages de soutien.