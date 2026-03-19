L'improbable mais gravissime blessure d'un footballeur lors d'un match de coupe d'Europe en Angleterre, a choqué les internautes.

La soirée de Ligue des champions de football a été le théâtre d'un dramatique fait de jeu, qui a choqué plus d'un spectateur, ce mercredi 18 mars.

Un footballeur néerlandais, évoluant pour l'équipe turque de Galatasaray, s'est sectionné un doigt en plein match après s'être coincé la main dans un panneau publicitaire. Une blessure horrible et malchanceuse qui a effrayé le public présent dans le stade, mais aussi devant la télévision.

Évacué sur une civière, le joueur a été hospitalisé d'urgence.

Crédit photo : capture d'écran / You Tube

Le footballeur Noa Lang se sectionne un doigt en plein match

La scène choquante a eu lieu à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, lors du 1/8ᵉ de finale retour de Ligue des champions, opposant les locaux à Galatasaray.

On jouait ainsi la 77ᵉ minute du match lorsque Noa Lang (26 ans), ailier néerlandais de l'équipe turque, s'est effondré sur la pelouse après s'être coincé la main dans un panneau publicitaire, à la suite d'un duel anodin avec son compatriote Jeremie Frimpong. Le pouce en sang, il s'est alors mis à hurler de douleur, devant des spectateurs interloqués.

Si la majorité des joueurs, présents sur la pelouse, n'a pas immédiatement saisi la gravité de la blessure, certains d'entre eux ont tout de même compris qu'il se passait quelque chose de sérieux. C'est notamment le cas du Français Ibrahima Konaté et du Hongrois Dominik Szoboszlai (tous deux de Liverpool), qui se sont vite rendus auprès de leur adversaire blessé, avant d'appeler l'arbitre et les soigneurs à l'aide.

Après avoir reçu des premiers soins sur la pelouse, Noa Lang, « en état de choc », a été évacué sur une civière et sous oxygène, avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Sa sortie du terrain a longuement été applaudie par les 56 714 spectateurs inquiets du stade d'Anfield.

La suite après cette vidéo

Plusieurs vidéos de l'incident (voir ci-dessous), publiées sur les réseaux sociaux, ont choqué les internautes qui ont apporté leur soutien au joueur tout en demandant de ses nouvelles.

Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — JOLLY GHOST 👻 (@Sansar_Jack) March 19, 2026 Bir Taraftarın Kamerasından Noa Lang Sakatlandığı Anda Yaşananlar.



Noa Lang Çok Acı Çekiyor Bağırışları Duyuluyor.



Geçmiş Olsun Noa Lang 💛❤️ pic.twitter.com/hr0dO2tNCk — Galatasarayultrataraftar (@gsultratrftr) March 19, 2026

Après le match, son entraîneur Okan Buruk a indiqué que Noa Lang souffrait d'une « blessure sérieuse au doigt ». « Il a la moitié du doigt arrachée » a pour sa part affirmé le milieu de terrain de Liverpool, Jeremie Frimpong, qui était aux premières loges.

Plus tard dans la nuit, le club de Galatasaray a finalement rapporté qu'il s'agissait d'une très sévère entaille, précisant que le joueur avait perdu un bout de son pouce.

Crédit photo : DR

Bien qu'anecdotique, au regard de cet incident, la rencontre s'est soldée par une victoire 4-0 des Anglais, qui se sont qualifiés pour les 1/4 de finale de la compétition. Ils y retrouveront les tenants du titre du Paris Saint-Germain, faciles vainqueurs de Chelsea (5-2 - 3-0).