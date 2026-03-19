« Il était en état de choc » : un footballeur se... sectionne un doigt en plein match, son horrible blessure choque la toile

Par |

Le footballeur néerlandais Noa Lang hurlant de douleur après s'être sectionné le doigt en plein match

L'improbable mais gravissime blessure d'un footballeur lors d'un match de coupe d'Europe en Angleterre, a choqué les internautes.

La soirée de Ligue des champions de football a été le théâtre d'un dramatique fait de jeu, qui a choqué plus d'un spectateur, ce mercredi 18 mars.

Un footballeur néerlandais, évoluant pour l'équipe turque de Galatasaray, s'est sectionné un doigt en plein match après s'être coincé la main dans un panneau publicitaire. Une blessure horrible et malchanceuse qui a effrayé le public présent dans le stade, mais aussi devant la télévision.

Évacué sur une civière, le joueur a été hospitalisé d'urgence.

Le footballeur néerlandais Noa Lang hurlant de douleur après s'être sectionné le doigt en plein matchCrédit photo : capture d'écran / You Tube

Le footballeur Noa Lang se sectionne un doigt en plein match

La scène choquante a eu lieu à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, lors du 1/8ᵉ de finale retour de Ligue des champions, opposant les locaux à Galatasaray. 

On jouait ainsi la 77ᵉ minute du match lorsque Noa Lang (26 ans), ailier néerlandais de l'équipe turque, s'est effondré sur la pelouse après s'être coincé la main dans un panneau publicitaire, à la suite d'un duel anodin avec son compatriote Jeremie Frimpong. Le pouce en sang, il s'est alors mis à hurler de douleur, devant des spectateurs interloqués.

Si la majorité des joueurs, présents sur la pelouse, n'a pas immédiatement saisi la gravité de la blessure, certains d'entre eux ont tout de même compris qu'il se passait quelque chose de sérieux. C'est notamment le cas du Français Ibrahima Konaté et du Hongrois Dominik Szoboszlai (tous deux de Liverpool), qui se sont vite rendus auprès de leur adversaire blessé, avant d'appeler l'arbitre et les soigneurs à l'aide. 

Après avoir reçu des premiers soins sur la pelouse, Noa Lang, « en état de choc », a été évacué sur une civière et sous oxygène, avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Sa sortie du terrain a longuement été applaudie par les 56 714 spectateurs inquiets du stade d'Anfield.

La suite après cette vidéo

Plusieurs vidéos de l'incident (voir ci-dessous), publiées sur les réseaux sociaux, ont choqué les internautes qui ont apporté leur soutien au joueur tout en demandant de ses nouvelles.

Après le match, son entraîneur Okan Buruk a indiqué que Noa Lang souffrait d'une « blessure sérieuse au doigt ». « Il a la moitié du doigt arrachée » a pour sa part affirmé le milieu de terrain de Liverpool, Jeremie Frimpong, qui était aux premières loges.

Plus tard dans la nuit, le club de Galatasaray a finalement rapporté qu'il s'agissait d'une très sévère entaille, précisant que le joueur avait perdu un bout de son pouce.

Le footballeur néerlandais Noa Lang, gravement blesséCrédit photo : DR

Bien qu'anecdotique, au regard de cet incident, la rencontre s'est soldée par une victoire 4-0 des Anglais, qui se sont qualifiés pour les 1/4 de finale de la compétition. Ils y retrouveront les tenants du titre du Paris Saint-Germain, faciles vainqueurs de Chelsea (5-2 - 3-0).

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Capture d'écran d'une émission de tété, montrant le malaise de la journaliste anglaise Laura Woods, en plein direct
Une journaliste s'effondre en plein direct lors d'un match de football, les téléspectateurs sous le choc
Un petit garçon en train de faire du toboggan
« C'était horrible » : son bébé d'un an se coince la tête dans le toboggan de la crèche et meurt asphyxié
Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur
«Je n'ai pas conduit pendant 25 ans, comment je fais ?» Un ancien ministre déplore la fin de ses privilèges et choque la toile
Capture d'écran X
En plein match, un ballon percute une mouette, un joueur lui fait un massage cardiaque
L'arbitre de la rencontre et la joueuse de tennis Zeynep Sönme en train d'escorter la ramasseuse de balles
«Respect » : une ramasseuse de balles s'effondre en plein match à l'Open d'Australie, le geste d'une joueuse fait l'unanimité