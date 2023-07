Bruno (MAPR6) s'affiche pour la première fois avec Jennifer, après sa séparation avec Alicia

Fraîchement séparé d’Alicia et pas encore divorcé, Bruno de la saison 6 de Mariés au premier regard s’est affiché avec sa nouvelle compagne : Jennifer. Zoom.

Alors que le couple Bruno et Alicia, révélé dans la saison 6 de Mariés au premier regard, est définitivement séparé, le candidat n’a pas mis longtemps avant de tourner la page.

La semaine dernière, Bruno annonçait qu’il avait retrouvé l’amour, dans les bras de Jennifer, ex-candidate de la saison 6 de l’émission culte. Il avait d’ailleurs indiqué que “tout était allé très vite” entre eux. Concernant son ancienne relation, il avait confié : "Je ne suis pas parfait, et je n'ai jamais eu la prétention de l'être. Il est vrai que vous m'avez connu pour la majorité d'entre vous à travers un mariage qui a été magnifique. J'y ai cru, j'ai tout donné, et tout essayé pour que ça fonctionne (...) Tout s'est terminé à partir du moment où j'ai su que je ne la rendais pas heureuse".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruno Vieira (@bruno_mapr6)

Une photo qui officialise la relation de Bruno et Jennifer

Bien sûr, cette annonce avait créé la polémique sur la Toile. Et Alicia, son ex-compagne, n’avait pas hésité à donner son avis sur la situation. Elle avait même déclaré que Bruno n’avait pas été respectueux envers elle lors de leur relation. “Quand je vois que cette personne a dit qu'elle m'a respectée, qu'elle a tout donné (...) quand on trompe et qu'en plus, derrière, on continue de sortir en boîte, que l'on découche, qu'à 7h du matin, il n'y a personne à côté de moi, je ne sais pas où la personne a dormi et qu'elle refait ça encore une fois, c'est-à-dire découcher deux fois”, avait déclaré la jeune femme. Un déballage médiatique qui avait fait le tour du Web.

De son côté, Bruno a choisi de vivre sa nouvelle histoire d’amour sans filtre. Ce 29 juin 2023, le candidat s’est affiché aux côtés de Jennifer lors d’une soirée dans une fête. Sur la photo partagée par Bruno en story Instagram, on découvre le couple complice. Un premier cliché en amoureux pour le duo. Ce vendredi 30 juin 2023, le jeune homme a partagé une autre photo, dans son lit, en compagnie de la jeune femme pour une soirée film. La page de son histoire avec Alicia est donc bien tournée.

Crédit : Instagram