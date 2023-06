Mariés au premier regard : Alicia fait des révélations choc sur le nouveau couple Bruno et Jennifer (et elle ne mâche pas ses mots)

Nouveau rebondissement pour l’ex-couple Alicia et Bruno de la saison 6 de Mariés au premier regard. Explications.

Alors qu’il y a quelques jours, on apprenait la séparation et donc le divorce des candidats cultes de la saison 6 de Mariés au premier regard, Alicia et Bruno, il y en a un qui semble déjà s’être remis de cette rupture. Ce 26 juin 2023, Bruno, fraîchement célibataire, a été vu en compagnie de Jennifer, ancienne candidate de la saison 6 également, qui avait célébré son mariage avec Eddy. Une histoire qui n’avait pas duré.

Suite aux rumeurs concernant cette nouvelle relation entre Bruno et Jennifer, le duo a tenu à clarifier les choses et a officialisé son histoire d’amour et son “coup de foudre”. Dans un article TV Mag, Jennifer a confirmé cette relation. De quoi surprendre de nombreux internautes qui n’ont pas compris le comportement de Bruno.



Crédit photo : @Aliciamapr6

Une nouvelle histoire pour Bruno

Face à ce déferlement de haine, Bruno a partagé une publication dans laquelle il s’est confié sur cette nouvelle idylle et sur la fin de son histoire avec Alicia.

Il a ainsi écrit : “Je ne suis pas parfait et je n’ai jamais eu la prétention de l’être. J’ai tout donné (dans ce mariage), j’y ai cru, j’ai tout fait pour que ça fonctionne (...) Tout s’est terminé à partir du moment où j’ai su que je ne la rendais pas heureuse. C’est dur pour un homme qui a l’intention de tout donner pour sa femme (...)”.

Le jeune homme s’est ensuite confié sur sa relation avec Jennifer : “Je suis rentré de Bali il y a 9 jours, j’ai revu pour la 2ᵉ fois Jennifer et je ne sais pas comment l’expliquer, mais tout est allé très vite. Merci de respecter nos choix et décisions (...).”

La réaction sans filtre d’Alicia

De son côté, Alicia n’a pas pu s’empêcher de réagir à la publication de Bruno. Dans une story partagée sur Instagram, elle a déclaré : “Hello tout le monde, alors, je ne suis pas censé réagir, mais là, je vais réagir à une publication que je viens de voir. Grand bien leur fasse, je leur souhaite plein de bonheur, on a le droit de tomber amoureux, ça, ce n'est pas un souci. Mais, par contre, quand je vois que cette personne a dit qu'elle m'a respectée, qu'elle a tout donné, qu'elle a donné son maximum pour me rendre heureuse moi… Quand on trompe et qu'en plus derrière, on continue de sortir en boite et qu'on découche - moi à sept heures du matin y a personne à côté de moi personne ne répond au téléphone, je ne sais pas où il a dormi - et qu'elle refait ça encore une fois… Qu'on ne respecte pas, ma famille, aujourd'hui il y a des membres de ma famille qui pleurent, et qu'on ne respecte pas non plus, mes amis, je n'appelle ça tout donner pour son mariage", a-t-elle lâché, agacée.

Une réponse cash qui en dit long sur la fin de cette histoire. Une chose est sûre, Alicia et Bruno ont définitivement tourné la page.