“Il va la tromper, comme ses ex depuis le lycée” : Alicia (MAPR6) se confie cash sur la nouvelle idylle de Bruno

Alicia, candidate culte de la saison 6 de Mariés au premier regard, semble avoir tourné la page avec Bruno, qui lui a déjà refait sa vie. La preuve, avec ces dernières révélations…

Il n’y a pas de doute, entre Alicia et Bruno, tout est terminé. D’ailleurs une certaine amertume réside encore entre les deux ex-amants et mari et femmes. Pour rappel, il y a quelques semaines, Bruno et Alicia annonçaient leur séparation.

Des révélations inédites

Quelques jours plus tard, le candidat officialisait sa nouvelle relation avec Jennifer, une ancienne candidate de l’émission, également. Depuis, le jeune couple semble filer le parfait amour et ne cesse de s’exposer sur la Toile. De quoi étonner certains fans de l’ex-couple Bruno et Alicia.

De son côté, Alicia, fraîchement célibataire, tente de se reconstruire. Ce 13 juillet dernier, la jeune femme s’est confiée sur cette période difficile de sa vie, sans filtre, lors d’une série de questions/réponses sur Instagram.

Ainsi, à la question d’un internaute : Comment vis-tu ta séparation avec Bruno, elle a répondu : "Actuellement, je me sens mieux sans lui." Concernant les publications de son ex avec sa nouvelle compagne, Alicia a déclaré : “Je trouve que s'afficher autant est un manque de respect par rapport à ma famille qui en souffre aussi". Enfin, un internaute lui a demandé si elle pensait que cette nouvelle histoire allait durer et si Bruno allait être, infidèle encore une fois. Elle a répondu sans langue de bois : “Il va la tromper, comme toutes ses copines depuis le lycée.”

Au moins, c’est dit ! Et Jennifer sait à quoi s’en tenir…