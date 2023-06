Mariés au premier regard : ce couple phare de la saison 7 fait une grande annonce

Quel couple de la saison 7 de Mariés au premier regard a survécu ? On vous en dit plus.

Décidément, c’est l’hécatombe pour l’émission Mariés au premier regard saison 7 diffusée sur M6. Chaque année, de nouveaux couples se marient au premier regard, et pour certains, c’est le jackpot : mariage, bébé et vie heureuse, à l’image de Pauline et Damien de la saison 6.

Quel couple a survécu à la saison 7 ?

Malheureusement, toutes les saisons ne peuvent pas être synonymes d’amour. La preuve, avec cette septième saison riche en rebondissements et en… divorces ! Entre Anabel et Fabrice, Pedro et Jefferson, Estelle et Maximilen ou encore Pascal et Jessica ou Maurine et Benjamin, c’est fini. Tous les candidats ont divorcé. Ce lundi 5 juin 2023, M6 a dévoilé le dernier épisode de bilan de la saison et un dernier couple ne semble pas avoir survécu : il s’agit de Léa et Emmanuel.

Bien que leur histoire ait commencé sur les chapeaux de roues, il semblerait que les deux ex-amants ne soient plus sur la même longueur d’ondes. Le duo a donc choisi de divorcer. Sur Instagram, Léa et Emmanuel ont tenu à se confier à leurs fans : “Notre histoire avance à l’ombre des caméras, notre promesse de veiller sur l’un et sur l’autre est là et le sera toujours, nous décidons tout de même de poser nos alliances sur cette table, mais de rester soudés peu importe le chemin que l’on prendra. Nous vous remercions de nous avoir suivis, nous sommes chanceux, car à l’heure d’aujourd’hui, nous sommes heureux de notre rencontre, d’avoir pu visionner notre histoire et de l’avoir partagé. Nous ne souhaitons pas nous étaler plus parce que nous tenons à ce que notre relation soit respectée.”

Un coup dur pour les fans du couple. Malgré tout, le duo l’assure : ils restent “bons amis”. Une chose est sûre, dans cette saison de Mariés au premier regard, la science n’aura pas eu raison de l’amour.