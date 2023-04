Mariés au premier regard : liste des couples encore ensemble

Alors que la septième saison de Mariés au premier regard bat son plein, découvrez quels couples de l’émission sont toujours ensemble.

L’amour est au rendez-vous tous les lundis soirs sur M6. Depuis le lundi 20 mars, la chaîne diffuse la septième saison de son émission de télé-réalité : Mariés au premier regard ou MAPR pour les internautes.

Fondé sur une série danoise appelée Gift Ved Første Blik et dérivé de son homologue américain Married at First Sight, le programme Mariés au premier regard est diffusé en France depuis novembre 2016. Chaque année, pour sa nouvelle saison, l’émission réunit 14 personnes célibataires qui vont se marier à l’aveugle.

Pendant plusieurs mois, les 14 candidats, hommes et femmes, passent une série de tests et d’entretiens personnels avec les experts de l’émission : la psychanalyste Estelle Dossin et le sexologue et thérapeute de couple Gilbert Bou Jaoudé, qui remplace Pascal de Sutter depuis la saison 7. Le but de ces experts ? Connaître les attentes des candidats sur le ou la partenaire idéal(e) et leurs projets de vie. Une façon pour eux de vérifier la compatibilité amoureuse des binômes qui seront formés dans l’émission. Au total, 7 couples sont créés par la science et comme le veut le concept, les futurs époux ne se rencontrent que devant l’autel le jour du mariage.

Si certains couples de MAPR se déchirent pendant le tournage de l’émission et ensuite sur les réseaux sociaux, on pense notamment à Caroline et Axel, Émilie et Frédérick ou encore Sandy et Alexandre; d’autres vivent le grand amour une fois le tournage terminé. C’est le cas notamment d’Alicia et Bruno, Charline et Vivien, Pauline et Damien, ou encore Laure et Matthieu. L’occasion pour nous de faire le bilan sur ces ex-candidats toujours en couple et dont certains se sont même lancés dans le projet de fonder une famille.

Quels sont les candidats de Mariés au premier regard toujours ensemble aujourd’hui ?

- Charline et Vivien : en couple depuis la saison 3

Souvenez-vous, dans la saison 3, Charline et Vivien étaient compatibles à 78%. Une donnée scientifique qui s’est rapidement révélée fiable dès leur première rencontre à la mairie. Les deux candidats ne se lâchaient plus pendant toute leur aventure. Et aujourd’hui, ils filent le parfait amour.

Le 18 janvier 2021, Charline et Vivien sont devenus les heureux parents d’une petite fille prénommée Victoire. En juin 2022, les deux anciens candidats ont renouvelé leurs vœux. Sur une publication Instagram, Vivien a fait une belle déclaration d’amour à sa dulcinée : « Le temps passe, puis après une année assez compliquée à cause d’un certain virus, une Victoire pointa le bout de son nez et rajouta un cyclone d’amour dans notre vie déjà bien remplie. C’est ainsi que notre deuxième mariage arriva… J’ai épousé une inconnue une première fois, j’ai épousé la femme que j’aime et la mère de mon enfant la deuxième fois ». Plus que jamais en couple, Charline et Vivien ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage une seconde fois.



Charline et Vivien de la saison 3 de Mariés au premier regard - © M6

- Laure et Matthieu : en couple depuis la saison 5

Souvenez-vous, dans la saison 5, Laure et Matthieu étaient compatibles à 79%. Dès leur rencontre le jour du mariage, le couple avait développé une belle complicité. À la fin de leur expérience, le couple avait fait une annonce surprise sur ses réseaux sociaux : ils ont annoncé que la jeune femme était enceinte.

Le 24 août 2021, Laure et Matthieu sont devenus les heureux parents d’une petite Lya. Sur Instagram, les deux anciens candidats n’hésitent pas à partager des photos de leur petite fille et de leur vie commune. À l’occasion de leurs deux ans de mariage, la jeune femme a partagé une publication sur son compte Instagram pour prouver une fois de plus que l’amour est toujours au rendez-vous au sein du couple : « 2 ans jour pour jour aujourd’hui que notre vie a changé. Je crois qu’ensemble nous sommes passés par tous les états et par toutes les folies. Une incroyable expérience qui se transforme aujourd’hui en une incroyable famille. On ne peut pas dire que cette année était facile, mais nous sommes toujours là et nous continuons d’écrire notre histoire aussi singulière soit elle ».

Laure et Matthieu de la saison 5 de Mariés au premier regard - © M6

- Alicia et Bruno : en couple depuis la saison 6

Souvenez-vous, dans la saison 5, Alicia et Bruno étaient compatibles à 83%. Dès leur rencontre, le coup de foudre a été immédiat. Une relation qui avait ému les téléspectateurs, faisant du couple, l’un des binômes les plus appréciés par les aficionados de l’émission.

Depuis la fin du tournage, la jeune femme est partie habitée chez son compagnon dans la ville de Mougins. Pour l’heure, Alicia attend que Bruno se mette “à genoux” pour faire sa demande en mariage. L’occasion d’organiser un mariage religieux comme elle le souhaiterait. Interrogés sur leur envie d’avoir des enfants, la jeune femme a souhaité mettre les choses au clair sur son compte Instagram, rappelant les problèmes auxquels elle se trouve aujourd’hui confrontée : « Quand ma santé sera au top de sa forme ».

Alicia et Bruno de la saison 6 de Mariés au premier regard - © M6

- Pauline et Damien : en couple depuis la saison 6

Souvenez-vous, dans la saison 6, Pauline et Damien étaient compatibles à 77%. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’alchimie a tout de suite opéré. Les téléspectateurs se souviennent encore que les deux amoureux ont été confrontés à des obstacles dès le début de leur mariage. Mais cela ne les a pas découragé pour autant.

Depuis la fin du tournage et de la diffusion de la saison 6, les deux amoureux sont toujours en couple. Ils ont d’ailleurs acheté une maison ensemble et n’ont jamais caché leur désir de fonder une famille. Le 24 décembre 2022, Pauline et Damien ont partagé une publication sur Instagram pour annoncer la nouvelle : ils vont devenir les heureux parents d’une petite fille. “On a un cadeau de Noël pour vous “ ont-ils indiqué en légende de leur vidéo. Un bébé tant désiré, après plusieurs fausses couches, et que les parents ont hâte d’accueillir pour ouvrir ce nouveau chapitre.

Pauline et Damien de la saison 6 de Mariés au premier regard - © M6

Quid du bilan des autres candidats emblématiques de Mariés au premier regard ?

Si le bilan de ces 4 couples est plus que positif, pour d’autres il n’en est rien. D’autres candidats emblématiques des précédentes saisons de Mariés au premier regard n’ont pas réussi à rester en couple avec leur partenaire. Parmi eux, on retrouve Alain Attard de la saison 5. Si l'expérience n’a pas été concluante pour lui, il file aujourd’hui le parfait amour avec l’actrice Fabienne Carat.

Dans la saison 6, les Lillois Jennifer et Eddy étaient compatibles à 81%. Seulement voilà, les deux candidats ont aujourd’hui divorcé. Si Jennifer, la maman du petit Gabriel, semble être toujours célibataire, Eddy de son côté s’affiche plus amoureux que jamais. L’ancien candidat a présenté sa nouvelle compagne sur Instagram. Et cette dernière n’est autre qu’une de ses amis : "C'est une très très bonne amie. On est partis en voyage ensemble. Il ne s'est jamais rien passé entre nous, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tous les deux différemment", confiait-il à Télé-Loisirs.

Du côté de Cyndie et Jauffrey, candidats de la saison 6, leur compatibilité de 76% ne leur aura pas permis de se trouver. À la fin de l’expérience, les deux candidats ont décidé de divorcer. Si Cyndie semble célibataire, Jauffrey pourrait être de nouveau en couple. L’ami de Florent Manaudou n’a cependant rien confirmé sur son compte Instagram.

Toujours dans la saison 6, Sandy et Alex affichaient une compatibilité amoureuse de 77%. Mais à la fin de l’expérience, les deux candidats de Mariés au premier regard ont décidé de divorcer. Depuis, Sandy est partie s’installer à Montréal au Canada et Alexandre serait toujours célibataire. L’ancien candidat serait très ami avec Caroline, de la même saison.

Souvenez-vous, Caroline s’était mariée à Axel mais très vite leur relation ne prenait pas le bon virage. Très vite, Caroline est devenue la cible de critiques de la part du public, son comportement étant vivement critiqué. Après la diffusion de l’émission, elle avait décidé de régler ses comptes avec Axel et les deux anciens candidats s’étaient livrés des échanges virulents sur leur compte Instagram respectif. Depuis, Caroline est devenue très amie d’Alex et elle n’a d’ailleurs pas hésité à partager leur amitié sur Instagram. Dans une publication, elle a dévoilé une photo en noir et blanc accompagnée d’une belle légende : “Mariés au premier regard ne m'a pas apporté l'amour mais une belle amitié... Je l'aime tellement ce mec. Il y a des gens qui sont apaisants rien que par leur présence ou même juste leur existence... Et il y a des gens, comme moi, qui ont besoin d'être apaisés.”

Reste maintenant à savoir quel couple de la saison 7 de Mariés au premier regard va s’ajouter à la liste des idylles qui durent !