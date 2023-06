Mariés au premier regard : Emanuel critiqué sur sa rupture avec Léa, il répond cash à ses détracteurs

Ce lundi 5 juin, M6 diffusait les derniers épisodes de la saison 7 de Mariés au premier regard. Et les candidats ont pu faire le bilan.

Aucun couple n’aura survécu à cette 7ᵉ saison de Mariés au premier regard. En effet, l’amour et la science n’auront pas été au rendez-vous cette saison. Alors que le couple Fabrice et Anabel n’a pas survécu, ni celui de Pascal et Jessica ou celui de Pedro et Jefferson, le duo marquant, Léa et Emanuel s’est, lui aussi, séparé.

Même si le couple a annoncé sa rupture, les deux candidats déclarent être toujours amis : "Avec Manu, on s'entend super bien. On s'est toujours super bien entendus d'ailleurs (...) On se respecte et on respectera toujours notre histoire. Ça fait partie de nous et ça fera toujours partie de nous”, avait confié Léa.

“C’est pas cool”

Face à cette annonce qui a eu lieu dans le bilan et sur Instagram par les candidats eux-mêmes, Emanuel a reçu de vivre critiques suite à sa rupture. Il a d’ailleurs pris la parole à ce sujet : “Je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Plein de messages bienveillants et plein de messages d'amour, donc vraiment ça fait très plaisir ! Mais à côté de ça, il y a des messages malveillants et négatifs forcément. Ce n'est pas cool parce que, vraiment, on a vécu le truc à fond avec Léa. Je pense qu'on a été honnêtes, on a été sincères, on a été francs."

Comme le précise Télé Loisirs, le jeune homme en a dit davantage sur les réseaux de sa séparation : "On a dû attendre un petit moment pour vous dire qu'on était séparés parce que c'est le jeu de la prod. Donc, voilà, dès qu'on l'a pu, on vous l'a annoncé. Je parle au nom de moi et au nom des autres. Soyez bienveillants, soyez positifs avec tout le monde, ne soyez pas méchants. On reste des êtres humains et vraiment, on s'entend tous bien. J'adore Léa, on se voit tout le temps. On profite ensemble, mais avec les autres candidats aussi. Donc soyez bienveillants avec eux."



D'ailleurs, Estelle Dossin, psychologue et experte dans l'émission, avait aussi commenté cette rupture avec un émoji évoquant peut-être une personne qui ne comprend pas les raisons de cette séparation. À croire que le duo ne s'est peut-être pas donné tous les moyens possibles pour faire en sorte que cela fonctionne ! Finalement, le duo restera donc bon amis. Et c’est bien aussi ! N’est-ce pas ?



