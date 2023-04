Un mariage annulé dans MAPR ? Un nouveau rebondissement dans le prochain épisode

Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, les internautes en sauront plus sur le mariage de Laura et Anthony. Et tout pourrait ne pas se passer comme prévu.

Et si un mariage de la saison était annulé ? À en croire le teaser du dernier épisode de Mariés au premier regard, diffusé ce lundi 24 avril 2023, il se pourrait bien que cela arrive.

Un premier mariage annulé

Alors que les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Laura et Anthony, les prochains candidats à se dire “oui” dans l’émission, leur mariage pourrait bien être compromis. Dans le dernier extrait partagé par M6, on découvre l’expert Gilbert Bou Jaoudé, se déplaçant directement chez Anthony pour lui annoncer une nouvelle délicate. Dans l’extrait, l’expert a déclaré : “Votre mariage ne pourra pas avoir lieu à la date prévue". Puis, une lettre écrite à la main par la candidate Laura est remise à Anthony. Un fait très rare dans l’émission de M6.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony (@anthony_mapr7)

À voir aussi

Bien sûr, aucune autre explication n’a été dévoilée. Pour le savoir, il faudra donc patienter encore quelques semaines avant de découvrir si le mariage de Laura et Anthony aura bel et bien lieu. Pour le moment, le doute plane toujours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LauraMapr7 (@laura_mapr7) Bien sûr, aucune autre explication n’a été dévoilée. Pour le savoir, il faudra donc patienter encore quelques semaines avant de découvrir si le mariage de Laura et Anthony aura bel et bien lieu. Pour le moment, le doute plane toujours. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LauraMapr7 (@laura_mapr7)

Une chose est sûre, d'autres mariages de l'émission semblent plutôt bien fonctionner, notamment celui entre Fabrice et Anabel ou encore celui de Léa et Emmanuel. Ces deux couples filent le parfait amour et on a hâte de découvrir où cette histoire va les mener. N'est-ce pas ?