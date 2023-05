Mariés au premier regard : cette mystérieuse lettre envoyée par Laura à Anthony effraie les internautes

Lundi 1er mai, un nouvel épisode de Mariés au premier regard a été diffusé sur M6 et un coup de théâtre a laissé les téléspectateurs sans voix : le mariage de Laura et Anthony va être repoussé, pour une raison encore inconnue.

La septième saison de Mariés au premier regard bat son plein. Après avoir essayé de nombreuses tenues pour le jour J, Laura et Anthony devaient enfin se découvrir avant de se marier. Cependant, dans l’épisode diffusé ce lundi 1er mai, les téléspectateurs ont appris en même temps qu’Anthony que l’union allait être reportée.

Crédit photo : M6

Dans l’épisode, Gilbert Bou Jaoudé a remis une lettre écrite par Laura à Anthony, lui annonçant que le mariage n’aurait pas lieu à la date prévue et qu’il allait être repoussé. Un coup de théâtre qui a bouleversé le futur marié et qui a créé le choc sur la toile.

“C’est le genre d’annonce très délicate qu’on aimerait ne jamais avoir à faire. J’espère qu’Anthony trouvera en lui les ressources nécessaires pour affronter et dépasser ce que je vais lui annoncer”, a confié Gilbert Bou Jaoudé.

À voir aussi

Le mariage est reporté

Si l’expert a remis une lettre à Anthony, c’est parce que Laura souhaitait s’expliquer sur les raisons de cette décision. Bouleversé, le futur marié a fait part de ses inquiétudes.

“C’est bizarre, j’ai le coeur qui bat à 2000 parce que j’ai une lettre que quelqu’un m’a écrite et que je ne connais pas mais que j’idéalise depuis quelques semaines et qui me tarde de rencontrer. Et au final, là tout suite avant de lire la lettre, je ne sais même pas si je vais la rencontrer… Qu’est-ce qu’il y a dans cette lettre ? J’ai peur parce que la suite de l’expérience ne tient qu’à cette lettre au final. J’ai peur de l’ouvrir et d’être déçu”, a-t-il confié.

Crédit photo : M6

Le suspens reste entier puisque nous n’en savons pas davantage sur le contenu de cette lettre et les raisons du report du mariage. Il va falloir faire preuve de patience pour connaître la suite de l’histoire car Laura et Anthony n’apparaîtront pas dans le prochain épisode et seront de retour dans 15 jours.