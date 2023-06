Divorcé de Léa, Emanuel de Mariés au premier regard 7 se confie sur son avenir amoureux

C’est officiel ! Le couple culte Léa et Emanuel, révélé dans la saison 7 de Mariés au premier regard, est divorcé. Et on en sait plus sur leur avenir amoureux…

Pour Léa et Emanuel, c’est une page qui se tourne, mais ce n'est pas la fin du roman. Alors que le couple s’est marié au premier regard dans la saison 7 de l’émission culte de M6, on apprenait il y a quelques semaines que le duo avait finalement décidé de divorcer, au plus grand malheur de certains fans. Malgré tout, les ex-mariés l’ont confié sur Instagram, ils restent de “bons amis”. Alors, quel est l’avenir amoureux de ces deux candidats ?

Une page qui se tourne

Selon PurePeople, qui a relayé un post Instagram d’Emanuel, le candidat se serait livré concernant sa vie amoureuse et son avenir sur la Toile. Il aurait ainsi déclaré : “Sur les toits, la tête en l'air, mais les pieds sur terre. J'avance avec beaucoup d'idées en tête et je vous ferai partager tout ça. Mes amis, ma famille, mes endroits, mes projets, mes bons plans, mais aussi mes envies et mes désirs pour le futur". Il aurait ajouté : "Un autre chapitre de ma vie s'ouvre et c'est avec plaisir que je partagerai ça avec vous. Au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emanuel_mapr7 (@emanuel_mapr7)

Quant à Léa, la jeune femme s’est aussi confiée, il y a quelques jours, sur ses réseaux sociaux. Elle a déclaré : "Il faut savoir qu'on a vraiment essayé. Vraiment. La magie a vraiment opéré aussi. Entre le mariage et le bilan, il y a un mois qui se passe. (...) Ensuite, on est retourné chacun dans notre quotidien. Et, il y avait des points sur lesquels on avait du mal à avancer en même temps...". Au moins, c’est clair !