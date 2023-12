Vous n’en pouvez plus de passer des heures à faire le ménage chez vous? Alors, voici 15 astuces pour bien ranger chez soi rapidement !

Le rangement, c’est un art !

Une femme qui fait le tri dans sa garde-robe Credit : Halfpoint

Ranger la maison peut tenir du parcours du combattant. Vous aurez beau vous mettre à siffler en travaillant, vous n’en verrez le bout qu’après une longue et éreintante séance de ménage.

Il faut savoir que bien ranger, ce n’est pas uniquement faire en sorte que la maison soit propre. En fait, le rangement est beaucoup plus complexe. Il implique un certain savoir-faire en ce qui concerne l’organisation des différents éléments que vous devez justement ranger.

Pour faire simple, imaginez que vous êtes dans une pièce avec des meubles sens dessus dessous, de petits accessoires qui traînent partout, et des jouets à foison qui traînent sur le sol et sur les meubles. Vous serez à coup sûr déprimé par l’ampleur de la séance de rangement qui vous attend. Vous serez même tenté de tout balancer dans une boîte et de la fermer à double tour.

Il faut savoir que le rangement d’une pièce spécifique de la maison peut être plus simple si chaque objet a sa place attitrée et si l’espace est optimisé. Il convient donc d’utiliser quelques astuces pour ranger correctement. Des astuces qui pourraient également vous faire gagner du temps sur votre ménage et vous permettre d’en finir très vite avec cette tâche. Chaque pièce de la maison étant différente, être méthodique s’impose.

5 astuces pour bien ranger le salon

Un salon moderne Credit : Scovad

Le salon est une pièce à vivre. En tant que tel, il est important de le garder correctement rangé pour les habitants de la maison, mais également pour les éventuels invités. Il serait dommage d’accueillir des gens dans le désordre, ou d’y vivre. Alors, voici 5 astuces pour bien ranger son salon.

Le plateau à glisser pour les télécommandes et les magazines

Une personne qui tient une télécommande dans son salon Credit : brizmaker

Si vous passez beaucoup de temps dans le salon à regarder la télé, vous êtes sûrement familier avec la séance habituelle de « je cherchela télécommande partout ! ». Parfois, vous commencez même à croire que cet objet a des pieds. Pour éviter cela, optez pour le plateau à glisser sous la table basse de votre salon. À chaque fois que vous avez fini de regarder la télé, rangez-y votre télécommande et vous ne la perdrez plus jamais.

Sachez que le plateau à glisser est aussi parfait pour ranger les magazines. Il constitue un espace de rangement supplémentaire qui vous évitera de laisser traîner les télécommandes et les magazines.

Les étagères pour les livres

Des étagères pleines de livres Credit : archideaphoto

Les livres sont de précieux documents qui renferment la connaissance avec un grand « C ». Mais, ils peuvent aussi créer un désordre monstre lorsqu’ils sont éparpillés un peu partout.

La meilleure astuce pour les ranger facilement et, surtout, de manière esthétique, est d’installer des étagères. Cela peut paraître simple, mais sachez que les solutions les plus simples sont toujours les plus efficaces. Avec des étagères, vous améliorez la décoration et optimisez votre espace de rangement.

La table basse à tiroirs

Un salon avec une table basse à tiroirs Credit : Tohid Hashemkhani

Lorsqu’il est question de mettre de l’ordre, il n’y a jamais trop d’espace de rangement. La table basse à tiroirss’impose parmi les solutions envisageables. Ce meuble est design, moderne et très pratique.

Dans les tiroirs, vous pouvez ranger tout et n’importe quoi. Cela peut aller des livres aux magazines, en passant par les albums photos et absolument tout ce qui peut traîner sur la table basse. Avec cet espace supplémentaire, vous faites le vide sur votre table basse, et la vie n’en est que plus belle !

Les meubles à tiroirs

Un meuble à tiroirs Credit : Tohid Hashemkhani

À l’instar de la table basse à tiroirs, d’autres meubles tout aussi pratiques existent sur le marché. Par exemple, il peut être question d’une petite commode à placer dans un coin du salon, ou d’un meuble télé, ou encore d’étagères à tiroirs. Pour optimiser votre temps de rangement lorsque vous êtes amené à faire le ménage, veillez à ce que chaque meuble soit facilement accessible, et que chaque tiroir soit facile d’accès. De cette manière, vous pourrez tout ranger plus rapidement.

Réorganiser les meubles pour optimiser l’espace

Un salon bien spacieux Credit : ismagilov

Si vous faites un tour sur Pinterest et que vous tapez « salon moderne bien rangé », vous tomberez à coup sûr sur des photos qui montrent des salles de séjour où l’espace ne manque pas. Sachez qu’il n’est pas forcément question d’avoir un salon dont la surface est relativement grande. Même un petit salon de 2 x 3 m peut être spacieux, si tant est que chaque meuble soit placé d’une certaine manière. En décoration, tout est une question d’organisation et d’aménagement. En ayant tous les meubles de votre salon à une place bien précise et offrant de l’espace, vous aurez plus de place pour ranger, ce qui raccourcira encore votre temps de ménage.

5 astuces pour bien ranger la cuisine

Une cuisine moderne Credit : brizmaker

Continuons en abordant le rangement de la cuisine. Cette pièce ô combien importante doit être aussi fonctionnelle que possible ! Il s’agit pourtant d’un espace qui est facilement sujet au désordre. Son rangement peut parfois s’avérer compliqué. Voici 5 astuces qui vous aideront à le faciliter.

Des bols, des plateaux et des paniers pour optimiser l’espace

Une femme qui ouvre le placard de sa cuisine Credit : brizmaker

Lorsqu’on dit cuisine, on dit ustensiles et accessoires. Il n’est pas rare d’en avoir des dizaines, surtout si vous êtes un fan de cuisine et que vous adorez faire à manger. Mais, sachez qu’à partir du moment où votre économe est rangé avec vos gants en silicone, il y a une erreur quelque part.

Pour optimiser l’espace, placez des bols, des plateaux ou encore des paniers sur des endroits spécifiques de votre cuisine. Cela peut être sur le plan de travail, sur l’îlot central ou sur le réfrigérateur. Assignez une fonction à chacun des contenants et faites en sorte de respecter cette organisation. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps au moment de ranger.

Les étagères dans les placards

Une femme qui réorganise l’étagère de sa cuisine Credit : Valeriy_G

Une cuisine sans placards est comme un plat de nouilles sans nouilles. Elle n’a aucun intérêt. Les placards peuvent être installés au-dessus du plan de travail, ou peuvent être intégrés au plan de travail lui-même. Ils permettent d’avoir un accès facilité à tout ustensile et autre accessoire que vous utilisez en cuisine.

Pour optimiser l’espace contenu dans ces placards, installez des étagères. Et pour faciliter le rangement, faites en sorte que chaque compartiment soit destiné à une catégorie en particulier. Par exemple, dans le même placard, vous pouvez mettre sur une étagère les épices, et sur l’autre, les couverts ou autres ustensiles.

Respecter le triangle « évier, plan de travail/îlot, réfrigérateur »

Une cuisine moderne Credit : hikesterson

Le respect du triangle « évier, plan de travail/îlot, réfrigérateur » vous permet d’avoir facilement accès à chacun de ces composants sans pour autant faire de mouvements superflus. Bien agencer votre cuisine vous permet donc de mieux vous déplacer. Cette organisation vous donne également l’occasion d’optimiser votre temps de rangement. En ne faisant que peu de mouvements, vous vous fatiguez moins et le ménage prend moins de temps. En fin de compte, il vous suffit de vous tourner, pour avoir accès à tout dans votre cuisine. Pour le rangement, cette règle est la plus pratique.

Les rangements en suspension

Des ustensiles de cuisine en suspension Credit : chengduo

L’optimisation de l’espace est d’une importance capitale lorsqu’il est question d’aménagement et de décoration. Et, pourtant, les murs restent vides et alors qu’ils peuvent être utilisés comme espaces de rangement supplémentaires.

En installant des crochets sur le mur de la cuisine, vous pouvez ranger facilement vos poêles, casseroles ou autres couverts, cuillères et spatules utilisés pour cuisiner.

Le plateau tournant

Un plan de travail de cuisine avec un plateau tournant Credit : Thomas Bullock

Le plateau tournant est un véritable petit bijou. Comme il est en mouvement, il suffit de le tourner pour avoir accès à tel ou tel accessoire ou ustensile. L’avantage de cet objet, c’est qu’il peut aussi faciliter le rangement dans la mesure où il dispose de plusieurs petits crochets sur lesquels vous pouvez accrocher tout et n’importe quoi.

Le plateau tournant peut être placé sur le plan de travail ou sur l’îlot. Lorsque vous rangez votre cuisine, il vous suffit de poser dessus l’accessoire qu’il faut. Cela vous évite de chercher une place à tout bout de champ pour votre ouvre-bouteille ou pour votre mug « Meilleur Papa/Maman du monde ».

5 astuces pour bien ranger la chambre

Une chambre à coucher Credit : Artjafara

Terminons par la pièce où, d’ailleurs, la plupart terminent leur journée: la chambre à coucher. Il s’agit d’un havre de paix qui doit être respecté en tant que tel. Et pour cela, la chambre à coucher doit toujours être rangée, pour que vous ayez une meilleure tranquillité d’esprit. Sachez que dormir dans une chambre désordonnée accentue les troubles du sommeil et rend le sommeil moins réparateur. Pour vous aider, voici 5 astuces qui vous permettront de bien ranger votre chambre.

Différents rangements pour différents éléments

Une chambre à coucher bien meublée Credit : pantowto

Lorsque chaque chose a sa place, il est plus facile de ranger. Veillez donc à attribuer un espace de rangement spécial pour chaque chose dans votre chambre. Par exemple, attribuez une étagère à vos accessoires décoratifs, une petite table pour vos livres, ou encore un petit meuble de chevet à tiroirs pour vos effets personnels.

De cette manière, lorsque vous rangez, vous ne passez plus des minutes à chercher où ranger quoi, puisque vous le savez déjà.

Optimiser l’espace en dessous du lit

Une petite fille qui regarde sous le lit Credit : evgenyatamanenko

Beaucoup ont tendance à oublier que l’espace sous le lit peut être utilisé pour le rangement. Vous pouvez, par exemple, y entreposer vos chaussures pour y avoir accès facilement et pour les ranger tout aussi facilement. Ainsi, vous désencombrerez la pièce des chaussures qui traînent partout.

Installer une commode

Une commode Credit : poligonchik

La commode est le Saint-Graal de la chambre à coucher. Avec ses tiroirs spacieux, ce meuble vous permet de ranger vos vêtements efficacement et selon le mode de rangement de votre choix.

D’ailleurs, pour ce qui est du rangement, il est conseillé de rester méthodique. Placez les hauts (t-shirts, polos, chemises, etc.) dans le même tiroir en faisant en sorte de bien les séparer. Regroupez les pantalons, shorts, jupes et autres bas dans un autre tiroir, et les sous-vêtements, encore dans un autre tiroir. Si vous mélangez tout, vous aurez du mal à vous repérer, et vous aurez encore plus de mal à ranger. Pour éviter tout cela, organisez l’intérieur de votre commode.

Le mini-dressing à étagères

Un petit dressing dans une chambre à coucher Credit : Colleen Michaels

Avoir un dressing n’est pas donné à tout le monde. En effet, il faut de l’espace pour en avoir un et ce n’est pas une mince affaire si vous vivez en appartement. La solution est d’aménager un mini-dressing.

Le but est de créer l’atmosphère d’un dressing en plaçant des étagères de manière structurée sur un mur, et de poser un petit stoyak à côté. Cela ne prend pas beaucoup de place et assure un espace de rangement facile à exploiter.

Pensez à bien assigner chaque étagère. L’avantage du mini-dressing est que tous les vêtements sont visibles. De ce fait, avoir un rangement organisé est encore plus facile.

Les rangements en suspension, bis

Une femme qui choisit ses vêtements Credit : PIKSEL

Encore et toujours, il ne faut pas sous-estimer le potentiel de rangement des murs. Un simple petit crochet judicieusement placé offre un rangement pour un chapeau, une veste, un blouson, etc. Pensez donc à installer de petits crochets par-ci par-là ou encore quelques étagères. Vous pouvez même installer une étagère qui fera office de vide-poche. Cela vous évitera de perdre vos clés, vos portefeuilles ou votre téléphone que vous aurez inconsciemment posé n’importe où.