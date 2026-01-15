« C'est mon bébé et je l'aime » : elle annule son mariage pour payer les traitements de son chien atteint d'un cancer

En Angleterre, un jeune couple a annulé son mariage prévu au printemps pour financer les soins vétérinaires de son chien atteint d’un cancer.

Lindsey Moore, 30 ans, et Chris Bennett, 33 ans, sont aux petits soins pour leur adorable labrador Gus, qu’ils considèrent comme un véritable membre de la famille.

C’est pour cette raison que ce couple de Britanniques a pris une décision radicale après avoir découvert que leur animal bien-aimé, âgé de quatre ans, souffrait d’une terrible maladie.

Comme le rapporte le Daily Mail, ils ont annulé leur mariage quatre mois avant la date prévue afin de pouvoir consacrer leur argent au traitement de leur chien, atteint d’un cancer.

Crédit Photo : GoFundMe

Ils sacrifient leur mariage pour sauver leur chien

Le brave toutou a commencé à souffrir de problèmes de santé le mois dernier. À l’époque, il avait du mal à marcher, ce qui a inquiété ses maîtres. Un scanner a révélé que Gus souffrait d’un sarcome des tissus mous inopérable.

Un lourd diagnostic qui s’accompagne de soins médicaux très couteux. La facture totale s’élève à près de 20 000 livres sterling (environ 23 100 euros).

La boule de poils va devoir subir une radiothérapie et recevoir des injections. Celle-ci pourrait aussi avoir besoin d’une chimiothérapie dont le montant n’est pas encore connu.

Crédit Photo : Lindsey Moore

Peu après l’adoption de Gus, Lindsey et Chris ont eu la bonne idée de souscrire une assurance animaux, mais celle-ci ne couvre que 10 000 livres sterling (11 540 euros) par an.

« Nous avons déjà dû débourser 8 000 livres sterling (9 232 euros) de notre poche. C'est pourquoi nous avons dû annuler le mariage », explique la jeune femme.

Le couple, qui était censé se dire oui le 23 mai prochain, a déjà versé des acomptes pour la location d’une salle, ainsi que pour les décorations et la maquilleuse. Les futurs époux ont aussi acheté la robe de mariée et les alliances.

Ils espèrent récupérer une partie des 3 500 livres sterling (environ 4 040 euros) qu'ils ont investis dans leur mariage.

« C’est mon bébé et je l’aime »

Lindsey, qui travaille comme chargée de clientèle pour un courtier en assurances, est prête à tout pour sauver Gus. Elle aime le labrador comme son propre enfant.

« J'ai eu une grossesse extra-utérine à l'âge de 21 ans et j'ai dû me faire enlever une trompe de Fallope. Je souffre également d'endométriose. Le chirurgien m'a dit qu'il serait extrêmement difficile pour moi d'avoir un enfant. À partir de ce jour, Chris et moi avons décidé d'adopter un chien. C'est mon bébé et je l’aime », confie-t-elle.

Crédit Photo : Lindsey Moore

De son côté, Chris partage les mêmes sentiments que sa compagne. Ce chauffeur routier est très affecté par les soucis de santé de son chien.

« Quand j'ai appris la nouvelle, je suis resté assis dans le même fauteuil pendant trois jours, le regard fixe par la fenêtre, sous le choc. Je n'ai pas dormi pendant quatre jours. Aujourd'hui encore, je ne mange pas très bien ».

Les Britanniques ont lancé une cagnotte en ligne dans l'espoir que d'autres amoureux des chiens les aideront à supporter le coût du traitement. Au moment où nous écrivons ces lignes, elle a permis de récolter près de 16 000 livres sterling (18 465 euros) sur les 18 000 (20 773 euros) demandés.

Crédit Photo : Lindsey Moore

Malgré sa tumeur, Gus est en bonne santé ! Selon ses maîtres, le quadrupède a toujours envie de jouer et de se promener.

On croise les doigts pour lui !